Артем ДОВБИК: «Горд быть частью этой команды»

Нападающий сборной Украины доволен выходом команды в 1/4 финала Евро-2020

  • 30.06.2021 14:08
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Артем ДОВБИК: «Горд быть частью этой команды»
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний форвард «Днепра-1» Артем Довбик подвел итоги победы над Швецией (2:1) в поединке 1/8 финала Евро-2020.

«Хочу поблагодарить болельщиков за неистовую поддержку и веру.

Это историческая победа для нашей страны, и я горд быть частью команды!

Мы с тобой, Артем Беседин!», — написал Артем.

Довбик стал автором победного гола сборной Украины на 120-й минуте встречи.

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Источник — Instagram

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