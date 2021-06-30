Артем ДОВБИК: «Горд быть частью этой команды»

24-летний форвард «Днепра-1» Артем Довбик подвел итоги победы над Швецией (2:1) в поединке 1/8 финала Евро-2020.
«Хочу поблагодарить болельщиков за неистовую поддержку и веру.
Это историческая победа для нашей страны, и я горд быть частью команды!
Мы с тобой, Артем Беседин!», — написал Артем.
Довбик стал автором победного гола сборной Украины на 120-й минуте встречи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.