Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Шевченко — почему не играет Довбик?»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко удивлен тому, что нападающий «Днепра» Артем Довбик получает так мало игрового времени в украинской национальной команде на Евро-2020.

«Плохо, что Довбик за три игры не выходил и не играл, мы его даже и не видели, и не знали. У меня вопросы к главному тренеру, почему не играет Довбик, почему даже не выходит? Дело не в физической форме, дело в том, как ты быстро соображаешь и принимаешь решения. Если ты серьезный футболист — ты не можешь медленно думать, ты играешь в одно, два, три касания. Малиновский сделал много лишних касаний, туда сбегал, обратно сбегал — так раньше играл Андрей Ярмоленко и Коноплянка, но их разучили уже, а этому можно было научиться еще в Динамо или в Днепре. Футболисты должны каждый день работать», — считает Леоненко.

Гол Довбика на 120-й минуте матча принес Украине победу над Швецией (2:1) в поединке 1/8 финала Евро-2020.