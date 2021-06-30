Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Шевченко — почему не играет Довбик?»

Дело не в физической форме футболиста, уверен специалист

  • 30.06.2021 13:42
  • 8277 просмотров
  • 9 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Шевченко — почему не играет Довбик?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко удивлен тому, что нападающий «Днепра» Артем Довбик получает так мало игрового времени в украинской национальной команде на Евро-2020.

«Плохо, что Довбик за три игры не выходил и не играл, мы его даже и не видели, и не знали. У меня вопросы к главному тренеру, почему не играет Довбик, почему даже не выходит? Дело не в физической форме, дело в том, как ты быстро соображаешь и принимаешь решения. Если ты серьезный футболист — ты не можешь медленно думать, ты играешь в одно, два, три касания. Малиновский сделал много лишних касаний, туда сбегал, обратно сбегал — так раньше играл Андрей Ярмоленко и Коноплянка, но их разучили уже, а этому можно было научиться еще в Динамо или в Днепре. Футболисты должны каждый день работать», — считает Леоненко.

Гол Довбика на 120-й минуте матча принес Украине победу над Швецией (2:1) в поединке 1/8 финала Евро-2020.

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Источник — Футбол 1/2/3

(33 голоса)

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Комментарии
    Ostap1948
    online
      Ostap1948, 30.06.2021 14:56
    +1
    keegan, 30.06.2021 14:46
    Леоненко был классным форвардом, поэтому имеет права говорить все на тему футбола в отличии от многих непонятных экспертов
    Леоненко был очень талантливым футболистом - это правда. Но он тупо пропил свой талант. Это вторая правда. И напомните, где и когда проявилась его классность. Это когда он забил два гола Тяпушкину?
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    keegan
    online
      keegan, 30.06.2021 14:46
    -2
    Леоненко был классным форвардом, поэтому имеет права говорить все на тему футбола в отличии от многих непонятных экспертов
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 30.06.2021 14:43
    +1
    Котята Леоненко в недоразумении и до сих пор многое чего не понимают в решениях Шевченко!
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    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 30.06.2021 14:31
    +5
    Питання до пана Леоненка: Чому він у такий пам"ятний для нас час, коли вся Украина насолоджується плодами вчорашньої перемоги, він завзято продовжує вернякати свої тупі мантри? Взяв би дорослу команду ногомячистів і показав усім своїм скептикам, як потрібно робити класний результат. До 3 липня хоч би потримав язика за зубами. Видно зразу - в каZапії народився і виховався.
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    grig
    online
      grig, 30.06.2021 14:31
    +5
    Леоненко сам даже дворовую команду никогда не тренировал. Зато советы давать горазд. Я тоже так могу советы давать главному тренеру. Язык без костей.
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    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 30.06.2021 14:21
    +1
    Безус в першому ж зіткнені, отримав рецедив травми плеча. Думаю всі питання закриті.
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    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 30.06.2021 14:19
    +7
    Довбик дуже сподобався ще в матчі з казахами, коли за 3 хв зробив більше ніж всі інші нападачі за матч.... Тоді не підфортило, а вчора удача віддала борг!
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    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 30.06.2021 14:01
    +7
    Питання до Вітька:"Чому сам не тренуєш?".
    Дуже легко бути "експердом".
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.06.2021 13:59
    +4
    А почему не выпустить Безуса, который умеет держать мяч, может обыграть один в один несколько игроков подряд, может ударить с любой позиции, который может провести 1 тайм на высоких скоростях?
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    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 30.06.2021 14:19
    +7
    Довбик дуже сподобався ще в матчі з казахами, коли за 3 хв зробив більше ніж всі інші нападачі за матч.... Тоді не підфортило, а вчора удача віддала борг!
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 30.06.2021 14:01
    +7
    Питання до Вітька:"Чому сам не тренуєш?".
    Дуже легко бути "експердом".
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 30.06.2021 14:31
    +5
    Питання до пана Леоненка: Чому він у такий пам"ятний для нас час, коли вся Украина насолоджується плодами вчорашньої перемоги, він завзято продовжує вернякати свої тупі мантри? Взяв би дорослу команду ногомячистів і показав усім своїм скептикам, як потрібно робити класний результат. До 3 липня хоч би потримав язика за зубами. Видно зразу - в каZапії народився і виховався.
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 30.06.2021 14:31
    +5
    Леоненко сам даже дворовую команду никогда не тренировал. Зато советы давать горазд. Я тоже так могу советы давать главному тренеру. Язык без костей.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.06.2021 13:59
    +4
    А почему не выпустить Безуса, который умеет держать мяч, может обыграть один в один несколько игроков подряд, может ударить с любой позиции, который может провести 1 тайм на высоких скоростях?
    Ссылка
    Ostap1948
    online
      Ostap1948, 30.06.2021 14:56
    +1
    keegan, 30.06.2021 14:46
    Леоненко был классным форвардом, поэтому имеет права говорить все на тему футбола в отличии от многих непонятных экспертов
    Леоненко был очень талантливым футболистом - это правда. Но он тупо пропил свой талант. Это вторая правда. И напомните, где и когда проявилась его классность. Это когда он забил два гола Тяпушкину?
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 30.06.2021 14:43
    +1
    Котята Леоненко в недоразумении и до сих пор многое чего не понимают в решениях Шевченко!
    Ссылка
    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 30.06.2021 14:21
    +1
    Безус в першому ж зіткнені, отримав рецедив травми плеча. Думаю всі питання закриті.
    Ссылка
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