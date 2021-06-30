Гендиректор Уфы: «Зинченко — топ. Он ответил всем скептикам»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением об игре украинского экс-футболиста уфимского клуба Александра Зинченко в матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина (1:2).

«Зинченко — топ. Вчера он ответил всем скептикам. Я думаю, что он провел матч на высочайшем уровне, молодец. Зинченко вывел свою команду в четвертьфинал Евро, это достойно и дорогого стоит», — сказал Газизов.

В матче со Швецией Зинченко, ныне выступающий за «Манчестер Сити», отметился голом и результативной передачей.

Контракт Александра принадлежал «Уфе» с 2015 по 2016 годы.