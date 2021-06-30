Василий КАРДАШ: «Сборная Украины сделала большое дело»

Бывший полузащитник сборной Украины Василий Кардаш прокомментировал победу украинской национальной команды над Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

«Никто не говорил, что будет легко. Игра показала, как, в принципе, и говорилось перед матчем, что Швеция сильный во всех отношениях соперник. Тем не менее, подопечные Андрея Шевченко выдержали этот удар. Хочется верить, что эта историческая победа обойдется для нас малой кровью, учитывая травму Артема Беседина. Наверное, и Андрея Ярмоленко не просто так поменяли после падения в штрафной площади соперника. Неприятные ощущения в столкновениях получили Сергей Кривцов, Роман Безус, но стиснув зубы ребята продолжили бороться. Молодцы!

Такие матчи играются на характере, они не бывают зрелищными. Чувствовалась большая напряженность, ответственность за результат на протяжении 120 минут. Это где-то и сковывало наших футболистов. Сборная Украины сделала большое дело. Страна гордится своими героями. Команда Андрея Шевченко при всех своих минусах способна добиваться большого результата», — считает Кардаш.

В 1/4 финала Евро-2020 Украина встретится с Англией. Матч состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00.