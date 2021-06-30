Нагорняк остается в сборной Украины U-17

В «Эпицентре» специалист будет тренером-консультантом

  • 30.06.2021 13:00
  • 325 просмотров
  • 0 комментариев
Нагорняк остается в сборной Украины U-17
© УАФ. Сергей Нагорняк

Вчера на отечественных спортивных ресурсах появилась новость о якобы назначении Сергея Нагорняка главным тренером второлигового ФК «Эпицентр».

Как рассказал сам специалист, эта информация не является достоверной. Сейчас Нагорняк продолжает работать в УАФ в должности старшего тренера юношеской сборной Украины (U-17).

«К сожалению, из-за пандемии юношеская сборная уже полтора года не собирается и не проводит матчи. Осенью должны были состояться квалификационный раунд и финальный турнир первенства Европы 2021, но и они были отменены. Вместо них проведем три учебных сбора, уже готовимся к первому из них, который начнется 30 августа. Проводим селекцию, лично был на многих матчах ДЮФЛУ, просматривая потенциальных кандидатов.

Что касается работы в ФК «Эпицентр», сейчас я буду помогать клубу в качестве тренера-консультанта. У меня хорошие отношения с руководством компании «Эпицентр», поэтому и откликнулся на их предложение помочь своими опытом и знанием тренеру Олегу Надуде выполнить поставленную на сезон задачу - вывести ФК «Эпицентр» в Первую лигу», - сказал Нагорняк.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности