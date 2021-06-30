Нагорняк остается в сборной Украины U-17

Вчера на отечественных спортивных ресурсах появилась новость о якобы назначении Сергея Нагорняка главным тренером второлигового ФК «Эпицентр».

Как рассказал сам специалист, эта информация не является достоверной. Сейчас Нагорняк продолжает работать в УАФ в должности старшего тренера юношеской сборной Украины (U-17).

«К сожалению, из-за пандемии юношеская сборная уже полтора года не собирается и не проводит матчи. Осенью должны были состояться квалификационный раунд и финальный турнир первенства Европы 2021, но и они были отменены. Вместо них проведем три учебных сбора, уже готовимся к первому из них, который начнется 30 августа. Проводим селекцию, лично был на многих матчах ДЮФЛУ, просматривая потенциальных кандидатов.

Что касается работы в ФК «Эпицентр», сейчас я буду помогать клубу в качестве тренера-консультанта. У меня хорошие отношения с руководством компании «Эпицентр», поэтому и откликнулся на их предложение помочь своими опытом и знанием тренеру Олегу Надуде выполнить поставленную на сезон задачу - вывести ФК «Эпицентр» в Первую лигу», - сказал Нагорняк.