Наставник юношеской сборной Украины возглавил клуб Второй лиги

Сергей Нагорняк стал главным тренером «Эпицентра»

  • 29.06.2021 18:58
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Наставник юношеской сборной Украины возглавил клуб Второй лиги
© УАФ. Сергей Нагорняк

Футболистам «Эпицентра» был представлен новый главный тренер - экс-нападающий национальной сборной Украины Сергей Нагорняк, в последние годы работавший со сборными Украины разных возрастных групп.

В тренерский штаб подолян также вошли экс-игрок национальной сборной Украины Олег Надуда, Владимир Игнатьев и Вадим Боженко, который будет отвечать за подготовку вратарей.

Напомним, что в минувшем сезоне «Эпицентр» финишировал четвертым в группе «А» Второй лиги, набрав 48 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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