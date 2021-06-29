Наставник юношеской сборной Украины возглавил клуб Второй лиги

Футболистам «Эпицентра» был представлен новый главный тренер - экс-нападающий национальной сборной Украины Сергей Нагорняк, в последние годы работавший со сборными Украины разных возрастных групп.

В тренерский штаб подолян также вошли экс-игрок национальной сборной Украины Олег Надуда, Владимир Игнатьев и Вадим Боженко, который будет отвечать за подготовку вратарей.

Напомним, что в минувшем сезоне «Эпицентр» финишировал четвертым в группе «А» Второй лиги, набрав 48 очков.