Наставник юношеской сборной Украины возглавил клуб Второй лиги

Футболистам «Эпицентра» был представлен новый главный тренер - экс-нападающий национальной сборной Украины Сергей Нагорняк, в последние годы работавший со сборными Украины разных возрастных групп.
В тренерский штаб подолян также вошли экс-игрок национальной сборной Украины Олег Надуда, Владимир Игнатьев и Вадим Боженко, который будет отвечать за подготовку вратарей.
Напомним, что в минувшем сезоне «Эпицентр» финишировал четвертым в группе «А» Второй лиги, набрав 48 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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