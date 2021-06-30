Владислав ВАЩУК: «Клопп жалел, что меня не подписал «Майнц»

Экс-защитник «Динамо» и сборной Украины вспомнил моменты игровой карьеры

  • 30.06.2021 12:41
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Владислав ВАЩУК: «Клопп жалел, что меня не подписал «Майнц»
© ФК Динамо. Владислав Ващук

Будучи футболистом, он приобрел огромную популярность в киевском «Динамо», с которым выходил в четвертьфинал и полуфинал Лиги чемпионов. Став функционером, он прилагает немалые усилия для развития детского футбола в Киеве и за его пределами. А недавно этого футбольного менеджера избрали первым вице-президентом Ассоциации пляжного футбола Украины.

В информационно-аналитической программе «ЯнаМаракана с Павлом Добрянским» Владислав Ващук вспомнил футбольное прошлое - как чуть не перешел в «Майнц», переход в «Спартак», чемпионат мира-2006 и Виталия Кварцяного.

— Владислав, сегодня Вас знают как одного из лучших центральных защитников Украины начала двухтысячных. А каким было Ваше первое знакомство с народной игрой?
— Все, как у всех. Гонял мяч с друзьями на уличной площадке на Батыевой Горе киевской Соломенки. Со временем отец отвел меня на просмотр в киевский СКА. К сожалению, моя первая попытка попасть в СКА была неудачной. Но через год я пришел на просмотр снова - и стал основным игроком СКА. Я начинал играть на позиции нападающего, но со временем перебрался в оборону.

— А как в Вашей карьере появилось «Динамо»?
— Когда я учился в седьмом классе, детскую команду СКА расформировали. Что делать дальше? Тренер СКА нашел ответ на этот вопрос, рекомендовав меня «Динамо-75». Я поехал на просмотр, качественно себя проявил и зацепился за возможность стать «динамовцем».

— Вы сменили немало команд, но больше всего лет - десять - провели именно в «Динамо». Откуда такая преданность своему клубу?
— Футболист играет там, где он нужен. Другое дело, что «Динамо» - это команда, куда ты стремишься с детства. Именно так. Каждый из моих друзей детства стремился стать динамовцем, но это не каждому суждено.

— В 2003 году состоялся Ваш переход в московский «Спартак». Понимали Вы тогда, что этот трансфер вызовет такую ​​волну негативных эмоций со стороны болельщиков столичного клуба?
— Учитывая тот факт, что «Динамо» и «Спартак» соперничали между собой еще с советских времен - да, возможно, ожидал, что болельщикам не понравится этот трансфер. Но на тот момент у меня другого выбора не было. Поэтому я ни о чем не жалею.

— В 2004 году Вы находились на просмотре в «Ганновере», «Майнце», «Фейеноорде», но не подписали контракт ни с одним из этих коллективов. Почему?
— Реальным вариантом был «Майнц» Юргена Клоппа. Я в течение месяца работал с этой командой на сборах. Все было хорошо, я им подходил... Но в Германии команды могут рассчитывать только на те средства, которые заложены в бюджете клуба. Так случилось, что «Майнц», выкупив футболиста, исчерпал бюджет. И на меня средств уже не было. Я был очень расстроен... Но, когда мы увиделись с Клоппом на чемпионате мира, он сожалел, что не смог меня подписать в «Майнц».

— Каким Вам запомнился тренер Юрген Клопп?
— Он очень человечный в жизни и одновременно очень требователен на футбольном поле. Вне футбольного поля Юрген Клопп очень классный - может рассказать какую-то историю, потанцевать, выпить пива... А вот как тренер - максималист!

— Как возник вариант с возвращением в «Динамо»?
— После «Спартака» выступал за одесский «Черноморец», оттуда получил приглашение в национальную сборную, которая вот-вот должна была выступать на Мемориале Лобановского. Я сыграл в этом турнире два матча. Видимо, сыграл неплохо. Ведь по завершении турнира меня пригласили в «Динамо».

— Каким для Вас стал этот период? И почему вдруг оставили киевскую команду?
— Я подписал контракт на три года. Контракт закончился, клуб его не собирался продлевать, поэтому мне пришлось искать другую гавань. Так на моей орбите появился ФК «Львов», который в то время должен был дебютировать в Премьер-лиге. Мой первый матч в футболке львовян оказался фантастическим - обыграли «Шахтер» со счетом 2:0. На тот момент я даже не знал, как зовут моих партнеров по команде, а потому знакомился с ними на футбольном поле. Было интересно и необычно.

— Тем не менее, именно из «Динамо» Вас позвали в сборную Украины для участия в чемпионате мира. Чем Вам запомнился этот турнир?
— Первый матч (против сборной Испании) мы провели неудачно, а я получил красную карточку - первую в истории сборной Украины на чемпионате мира. Но мы сумели объединиться вокруг общей цели и пробиться в плей-офф.

— Сборная Украины добралась до ¼ финала того турнира. Если бы Вам кто перед Мундиалем сказал, что Вы будете играть в четвертьфинале, поверили бы в это?
— Нет! Не поверил бы. Ведь нам не хватало опыта выступлений на таком уровне соревнованиях. По моему мнению, если бы мы имели опыт выступлений на крупных турнирах, то обыграли бы сборную Италии.

— После «Динамо» в Вашей карьере были «Львов», «Черноморец» и «Волынь». Чем Вам запомнились выступления в этих коллективах?
— Эти этапы карьеры запомнились мне колоритными городами, где базировались «Львов», «Черноморец» и «Волынь». Львов - самобытный и классный город. Ко всему, во Львове чувствовалось соперничество между «Львовом» и «Карпатами». Одесса запомнилась бронзовой медалью. А Луцк, в первую очередь, - непревзойденным тренером Виталием Кварцяным...

— Я общался со многими игроками «Волыни», игравших под руководством Виталия Кварцяного, и каждый из них рассказал мне свою интересную историю о работе с этим тренером. Ваш выход, Владислав...
— Во-первых, я считаю что «Волынь» - классная школа для военной подготовки. Мы могли бегать в бронежилете, бегать по горам. Виталий Владимирович любил подходить к делу результативно. Помню еще такой случай. Как-то Виталий Кварцяный объявил набор игроков в «Волынь». Приезжают потенциальные новички на поезде, примерно двадцать человек. Виталий Владимирович встречает их на вокзале и говорит: «Любители комедий становятся справа, любители ужасов - слева». Все стали. На что господин Кварцяный говорит: «комедии», езжайте домой, ужасы - со мной. Зачем мне комедии?».

— Вы провели более двухсот матчей за киевское «Динамо», где работали под руководством многих тренеров. В том числе, и под наставничеством Валерия Лобановского. Расскажите, правда ли, что после тренировок, которые организовывал Валерий Васильевич, игроки теряли сознание?
— Такое было. Бегали тесты 5х300, после которых люди теряли сознание. Помню, Черната схватили судороги сразу двух ног...

— По завершении карьеры Вы, в отличие от многих своих бывших партнеров по «Динамо», не стали тренером, а сосредоточились на футбольном менеджменте. Почему приняли такое решение?
— Начну с того, что по завершении карьеры я решил получить лицензию тренера. Я ее получил, ждал, что меня пригласят на тренерскую работу. Но приглашения не получил. Поэтому я решил взять инициативу на себя.

— А как возникла идея создать в Броварах детскую футбольную школу?
— Мой товарищ предложил мне организовать детскую школу, я согласился. Так мы открыли школу. Я добывал форму, мячи. Все было бесплатно. Но впоследствии наших детей начали переманивать к себе другие клубы. Мне это не нравилось. Так я понял, что мой футбол в Броварах никому не нужен. Поэтому я решил поставить этот проект на паузу.

— Недавно Вас избрали первым вице-президентом Ассоциации пляжного футбола Украины. Какими будут Ваши функции на этой должности?
— Я должен помочь в популяризации и развитии пляжного футбола в Украине. Я многим говорю: «Большой футбол - круто, но надо заниматься пляжным футболом». Ведь это очень интересно. Яркий вид массового футбола. Пляжный футбол отличается от других разновидностей народной игры элементами шоу. Это очень нравится зрителям. Поэтому играйте в пляжный футбол, а песок мы обеспечим.

— Вы очень давно в футболе. Осталась ли еще какая-то футбольная мечта?
— Конечно. Мечтаю создать свой футбольный клуб!

Павел ДОБРЯНСКИЙ, специально для Sport.ua

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Юрий Штемберг, Sport.ua

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