Юрий СЕМИН: «Украину и Россию не сравниваю. Нас там нет»

Специалист похвалил украинскую команду за игру со Швецией

  • 30.06.2021 12:24
  • 7343 просмотра
  • 5 комментариев
Юрий СЕМИН: «Украину и Россию не сравниваю. Нас там нет»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин победу Украины над национальной командой Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

«Самое важное для Украины — команда прошла дальше. Если есть результат, значит игра хорошая, второй гол был очень красивым.

Сборные России и Украины я не сравниваю. На сегодняшний момент нас там нет. Украину надо поздравить. Команда прогрессирует, Андрей Шевченко — местный специалист, это мне очень нравится. Нравится, что он был великим футболистом, стал таким успешным тренером. Он продолжает украинское тренерское поколение, продолжает успешно. Шевченко понимает, что сделал бы игрок в той или иной ситуации, и стал тренером, который добивается результата», — сказал Семин.

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Источник — Чемпионат

(38 голосов)

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Комментарии
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.06.2021 12:44
    +2
    ждём мнение газаева
    Ссылка
    WhoKnows
    online
      WhoKnows, 30.06.2021 12:39
    +5
    dimando560, 30.06.2021 12:29
    ждем еще мнение пуйла на спирт.юа
    Ла-ла-ла-ла-ла-ла
    Ссылка
    WhoKnows
    online
      WhoKnows, 30.06.2021 12:39
    +6
    Нахіба нам думка пацака? Шо за малоросійство, постійно в рота "братушкам" заглядати з метою почути їх коментарі?
    Ссылка
    dimando560
    online
      dimando560, 30.06.2021 12:29
    +9
    ждем еще мнение пуйла на спирт.юа
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.06.2021 12:28
    +20
    У россиян фраза "Нас там нет" на уровне условного рефлекса.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.06.2021 12:28
    +20
    У россиян фраза "Нас там нет" на уровне условного рефлекса.
    Ссылка
    dimando560
    online
      dimando560, 30.06.2021 12:29
    +9
    ждем еще мнение пуйла на спирт.юа
    Ссылка
    WhoKnows
    online
      WhoKnows, 30.06.2021 12:39
    +6
    Нахіба нам думка пацака? Шо за малоросійство, постійно в рота "братушкам" заглядати з метою почути їх коментарі?
    Ссылка
    WhoKnows
    online
      WhoKnows, 30.06.2021 12:39
    +5
    dimando560, 30.06.2021 12:29
    ждем еще мнение пуйла на спирт.юа
    Ла-ла-ла-ла-ла-ла
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.06.2021 12:44
    +2
    ждём мнение газаева
    Ссылка
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