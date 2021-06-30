Юрий СЕМИН: «Украину и Россию не сравниваю. Нас там нет»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин победу Украины над национальной командой Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

«Самое важное для Украины — команда прошла дальше. Если есть результат, значит игра хорошая, второй гол был очень красивым.

Сборные России и Украины я не сравниваю. На сегодняшний момент нас там нет. Украину надо поздравить. Команда прогрессирует, Андрей Шевченко — местный специалист, это мне очень нравится. Нравится, что он был великим футболистом, стал таким успешным тренером. Он продолжает украинское тренерское поколение, продолжает успешно. Шевченко понимает, что сделал бы игрок в той или иной ситуации, и стал тренером, который добивается результата», — сказал Семин.