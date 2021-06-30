Йоахим Лев провел рекордный 21-й матч в финальных турнирах ЧЕ

Завершила выступление на Евро-2020 сборная Германии, а вместе с ней и тренер-рекордсмен Йоахим Лев, который провел свой заключительный 21-й матч в финальных турнирах чемпионатов Европы. Ранее он в 6 поединках руководил бундестимом на ЧЕ-2008, где немцы взяли серебро, и «бронзовом» для них ЧЕ-2016, а также в 5 - на ЧЕ-2012, на котором Германия также не осталась без наград, дойдя до полуфинала.
Тренеры, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах ЧЕ
|
Матчи
|
Тренер
|
Сборная
|
ЧЕ
|
21
|
Йоахим ЛЁВ
|
Германия
|
2008 (6), 2012 (5), 2016 (6), 2020 (4)
|
15
|
Ларс ЛАГЕРБЕК
|
Швеция/Исландия
|
2000 (3), 2004 (4), 2008 (3), 2016 (5)
|
|
Фернанду САНТУШ
|
Португалия
|
2012 (4), 2016 (7), 2020 (4)
|
11
|
Берти ФОГТС
|
Германия
|
1992 (5), 1996 (6)
|
|
Фатих ТЕРИМ
|
Турция
|
1996 (3), 2008 (5), 2016 (3)
|
|
Дидье ДЕШАМ
|
Франция
|
2016 (7), 2020 (4)
|
10
|
Луиз Фелипе СКОЛАРИ
|
Португалия
|
2004 (6), 2008 (4)
|
|
Висенте ДЕЛЬ БОСКЕ
|
Испания
|
2012 (6), 2016 (4)
|
9
|
Ринус МИХЕЛС
|
Нидерланды
|
1988 (5), 1992 (4)
|
|
Гус ХИДДИНК
|
Нидерланды/Россия
|
1996 (4), 2008 (5)
|
|
Отто РЕХАГЕЛЬ
|
Греция
|
2004 (6), 2008 (3)
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.