Йоахим Лев провел рекордный 21-й матч в финальных турнирах ЧЕ

Завершила выступление на Евро-2020 сборная Германии, а вместе с ней и тренер-рекордсмен Йоахим Лев, который провел свой заключительный 21-й матч в финальных турнирах чемпионатов Европы. Ранее он в 6 поединках руководил бундестимом на ЧЕ-2008, где немцы взяли серебро, и «бронзовом» для них ЧЕ-2016, а также в 5 - на ЧЕ-2012, на котором Германия также не осталась без наград, дойдя до полуфинала.

Тренеры, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах ЧЕ