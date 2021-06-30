Йоахим Лев провел рекордный 21-й матч в финальных турнирах ЧЕ

Немцы впервые не попали в призеры на Евро при Леве

  • 30.06.2021 11:49
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Йоахим Лев провел рекордный 21-й матч в финальных турнирах ЧЕ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йоахим Лев

Завершила выступление на Евро-2020 сборная Германии, а вместе с ней и тренер-рекордсмен Йоахим Лев, который провел свой заключительный 21-й матч в финальных турнирах чемпионатов Европы. Ранее он в 6 поединках руководил бундестимом на ЧЕ-2008, где немцы взяли серебро, и «бронзовом» для них ЧЕ-2016, а также в 5 - на ЧЕ-2012, на котором Германия также не осталась без наград, дойдя до полуфинала.

Тренеры, проведшие наибольшее количество матчей в финальных турнирах ЧЕ

Матчи

Тренер

Сборная

ЧЕ

21

Йоахим ЛЁВ

Германия

2008 (6), 2012 (5), 2016 (6), 2020 (4)

15

Ларс ЛАГЕРБЕК

Швеция/Исландия

2000 (3), 2004 (4), 2008 (3), 2016 (5)

 

Фернанду САНТУШ

Португалия

2012 (4), 2016 (7), 2020 (4)

11

Берти ФОГТС

Германия

1992 (5), 1996 (6)

 

Фатих ТЕРИМ

Турция

1996 (3), 2008 (5), 2016 (3)

 

Дидье ДЕШАМ

Франция

2016 (7), 2020 (4)

10

Луиз Фелипе СКОЛАРИ

Португалия

2004 (6), 2008 (4)

 

Висенте ДЕЛЬ БОСКЕ

Испания

2012 (6), 2016 (4)

9

Ринус МИХЕЛС

Нидерланды

1988 (5), 1992 (4)

 

Гус ХИДДИНК

Нидерланды/Россия

1996 (4), 2008 (5)

 

Отто РЕХАГЕЛЬ

Греция

2004 (6), 2008 (3)
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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