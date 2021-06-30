Анатолий ТИМОЩУК: «Победа Украины над Швецией — не сенсация»

Тренерской штаб украинской команды выбрал правильную стратегию на матч, считает специалист

  • 30.06.2021 11:55
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Анатолий ТИМОЩУК: «Победа Украины над Швецией — не сенсация»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук, ныне входящий в тренерский штаб «Зенита», поделился мнением о победе украинцев над Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

— Не думаю, что победа сборной Украины над Швецией — это сенсация. Я видел игры шведов живьем на «Газпром Арене» в ходе группового этапа. Хорошая, сбалансированная команда, но в то же время были заметны некоторые проблемы в организационных моментах и при игре в обороне. Поэтому верил и надеялся, что сборная Украины сможет пройти дальше. Так оно и получилось.

— За счет чего Украина выиграла?
— Стоит отметить движение, мастерство отдельных футболистов и самоотдачу всей команды, выбранную тренерским штабом стратегию на матч, которая принесла победу. Если о деталях подчеркну мастерскую передачу Ярмоленко на Зинченко. Первый — лидер созидательных действий команды: 2+2 и 4 очка в 4 матчах. При счете 1:1 шведы остро атаковали, но свои коррективы внесло удаление. После этого опорного полузащитника играл Берг, хотя выходил нападающим. Это спутало сборной Швеции всю организацию игры и обороняться уже пришлось ей.

Ну и в концовке — мастерски исполненная передача Зинченко на Довбика. Я знаю, что он очень хорошо умеет пользоваться такими моментами. Очень мощный нападающий. В итоге практически своим единственным он распорядился на сто процентов. И принес своей команде эту невероятную победу. Говорю так, потому что Украина до этого дня никогда не выходила из группы. Стоит также отметить движение и самоотдачу Ярмоленко. Конечно, была очень неприятная травма Беседина. Скорее всего, он уже не сможет помочь команде на Евро.

— Зинченко — главный герой матча?
— Гол и передача говорят сами за себя. Но я отмечу тот факт, что в сборной он поначалу играл опорника, а потом вернулся на фланг, где играет в «Ман Сити». И как раз на этой «клубной» позиции Зинченко проявил себя лучше, чем в предыдущих матчах.

В четвертьфинале Евро-2020 Украина сыграет с Англией. Матч состоится 3 июля в Риме.

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Источник — Матч ТВ

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