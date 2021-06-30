Артем Довбик стал первым игроком Днепра-1, забившим за сборную

В поединке со шведами (2:1) голевой счет в рядах сборной Украины открыл 23-летний форвард «Днепра-1» Артем Довбик. Он стал игроком 14-го украинского клуба, чьи полпреды забивали за главную команды страны.
К слову, отметить голевую премьеру в официальном матче ранее удавалось только представителю ЦСКА - Андрею Гусину.
Премьерные голы представителей украинских клубов за национальную сборную
|
Клуб
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
Черноморец
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Иван ГЕЦКО
|
Венгрия (д)
|
1:3
|
Таврия
|
26.08.1992
|
ТМ
|
Юрий ГУДИМЕНКО
|
Венгрия (г)
|
1:2
|
Днепр
|
28.10.1992
|
ТМ
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Беларусь (г)
|
1:1
|
Динамо
|
18.05.1993
|
ТМ
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
Литва (г)
|
2:1
|
Карпаты
|
26.06.1993
|
ТМ
|
Андрей ГУСИН
|
Хорватия (г)
|
1:3
|
Шахтер
|
23.10.1993
|
ТМ
|
Сергей ПОПОВ
|
США (г)
|
1:0
|
ЦСКА
|
06.09.1995
|
ЧЕо
|
Андрей ГУСИН
|
Литва (г)
|
3:1
|
Металлург Д
|
27.03.2002
|
ТМ
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
Румыния (г)
|
1:4
|
Кривбасс
|
17.05.2002
|
МТ
|
Владимир МУСОЛИТИН
|
Югославия (н)
|
2:0
|
Ворскла
|
20.08.2008
|
ТМ
|
Сергей КРАВЧЕНКО
|
Польша (д)
|
1:0
|
Металлист
|
10.02.2009
|
МТ
|
Сергей ВАЛЯЕВ
|
Словакия (н)
|
3:2
|
Мариуполь
|
22.05.2014
|
ТМ
|
Иван ОРДЕЦ
|
Нигер (д)
|
2:1
|
Заря
|
27.03.2018
|
ТМ
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Япония (н)
|
2:1
|
Днепр-1
|
29.06.2021
|
ЧЕф
|
Артем ДОВБИК
|
Швеция (н)
|
2:1
ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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