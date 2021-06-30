Артем Довбик стал первым игроком Днепра-1, забившим за сборную

За все годы в рядах национальной команды отметились голами футболисты из14 украинских клубов

  • 30.06.2021 11:43
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Артем Довбик стал первым игроком Днепра-1, забившим за сборную
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке со шведами (2:1) голевой счет в рядах сборной Украины открыл 23-летний форвард «Днепра-1» Артем Довбик. Он стал игроком 14-го украинского клуба, чьи полпреды забивали за главную команды страны.

К слову, отметить голевую премьеру в официальном матче ранее удавалось только представителю ЦСКА - Андрею Гусину.

Премьерные голы представителей украинских клубов за национальную сборную

Клуб

Дата

Ранг

Игрок

Соперник

Счет

Черноморец

29.04.1992

ТМ

Иван ГЕЦКО

Венгрия (д)

1:3

Таврия

26.08.1992

ТМ

Юрий ГУДИМЕНКО

Венгрия (г)

1:2

Днепр

28.10.1992

ТМ

Юрий МАКСИМОВ

Беларусь (г)

1:1

Динамо

18.05.1993

ТМ

Виктор ЛЕОНЕНКО

Литва (г)

2:1

Карпаты

26.06.1993

ТМ

Андрей ГУСИН

Хорватия (г)

1:3

Шахтер

23.10.1993

ТМ

Сергей ПОПОВ

США (г)

1:0

ЦСКА

06.09.1995

ЧЕо

Андрей ГУСИН

Литва (г)

3:1

Металлург Д

27.03.2002

ТМ

Сергей ШИЩЕНКО

Румыния (г)

1:4

Кривбасс

17.05.2002

МТ

Владимир МУСОЛИТИН

Югославия (н)

2:0

Ворскла

20.08.2008

ТМ

Сергей КРАВЧЕНКО

Польша (д)

1:0

Металлист

10.02.2009

МТ

Сергей ВАЛЯЕВ

Словакия (н)

3:2

Мариуполь

22.05.2014

ТМ

Иван ОРДЕЦ

Нигер (д)

2:1

Заря

27.03.2018

ТМ

Александр КАРАВАЕВ

Япония (н)

2:1

Днепр-1

29.06.2021

ЧЕф

Артем ДОВБИК

Швеция (н)

2:1

ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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