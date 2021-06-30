Артем Довбик стал первым игроком Днепра-1, забившим за сборную

В поединке со шведами (2:1) голевой счет в рядах сборной Украины открыл 23-летний форвард «Днепра-1» Артем Довбик. Он стал игроком 14-го украинского клуба, чьи полпреды забивали за главную команды страны.

К слову, отметить голевую премьеру в официальном матче ранее удавалось только представителю ЦСКА - Андрею Гусину.

Премьерные голы представителей украинских клубов за национальную сборную

Клуб Дата Ранг Игрок Соперник Счет Черноморец 29.04.1992 ТМ Иван ГЕЦКО Венгрия (д) 1:3 Таврия 26.08.1992 ТМ Юрий ГУДИМЕНКО Венгрия (г) 1:2 Днепр 28.10.1992 ТМ Юрий МАКСИМОВ Беларусь (г) 1:1 Динамо 18.05.1993 ТМ Виктор ЛЕОНЕНКО Литва (г) 2:1 Карпаты 26.06.1993 ТМ Андрей ГУСИН Хорватия (г) 1:3 Шахтер 23.10.1993 ТМ Сергей ПОПОВ США (г) 1:0 ЦСКА 06.09.1995 ЧЕо Андрей ГУСИН Литва (г) 3:1 Металлург Д 27.03.2002 ТМ Сергей ШИЩЕНКО Румыния (г) 1:4 Кривбасс 17.05.2002 МТ Владимир МУСОЛИТИН Югославия (н) 2:0 Ворскла 20.08.2008 ТМ Сергей КРАВЧЕНКО Польша (д) 1:0 Металлист 10.02.2009 МТ Сергей ВАЛЯЕВ Словакия (н) 3:2 Мариуполь 22.05.2014 ТМ Иван ОРДЕЦ Нигер (д) 2:1 Заря 27.03.2018 ТМ Александр КАРАВАЕВ Япония (н) 2:1 Днепр-1 29.06.2021 ЧЕф Артем ДОВБИК Швеция (н) 2:1

ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.