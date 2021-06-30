КЛИЧКО: «Со Швецией наши ребята показали настоящую игру и волю к победе»

Бывший чемпион мира и мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал победу Украины над национальной командой Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.
«Поздравляю сборную Украины с победой и выходом в четвертьфинал Евро-2020!
Миллионы украинцев болели и поддерживали наших футболистов. И в матче со Швецией ребята показали настоящую игру и волю к победе!
Украина, вперед! Героям слава!» – написал Кличко.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.