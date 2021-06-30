Николай ПИСАРЕВ: «Видно, что по игре Украина сильнее России»

Российской национальной команде нужен тренер, похожий на Андрея Шевченко, считает специалист

  • 30.06.2021 11:25
  • 3785 просмотров
  • 3 комментария
Николай ПИСАРЕВ: «Видно, что по игре Украина сильнее России»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев поделился мыслями об игре национальных команд России и Украины на Евро-2020.

«Сейчас уже видно, что по игре Украина сильнее России. Они духовитые. Если мы пропускаем первый мяч, то все понятно, можно выключать телевизор и уходить. А если у Украины что-то идет не так, то они, стиснув зубы, продолжают биться. Они хорошо выглядят при том, что состав не полностью укомплектован. У них есть травмы, некоторые ведущие игроки не играют: Коноплянка не приехал, у Цыганкова тоже были повреждения, Малиновский играет с травмой. Я думаю, что боевой настрой передается от тренера. Нам нужен духовитый тренер, который будет чем-то похож на Шевченко. Возможно, Карпин — хорошая кандидатура», — сказал Писарев.

В 1/8 финала Евро-2020 Украина обыграла Швецию (2:1). В 1/4 финала турнира украинцы сыграют со сборной Англии. Матч состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Чемпионат

(20 голосов)

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Комментарии
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 30.06.2021 11:47
    +3
    Може досить порівнювати із мордором? у нас нічого спільного із ними немає. Із такам сусідом і ворогів не треба.
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.06.2021 11:41
    +1
    Карпин? гы гы. удачи
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.06.2021 11:37
    +6
    Сборной росии нужен не карпин, а кадыров. Русские любят кнут. Но никакой кнут не спасет от ваты в голове и кривизны ног.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.06.2021 11:37
    +6
    Сборной росии нужен не карпин, а кадыров. Русские любят кнут. Но никакой кнут не спасет от ваты в голове и кривизны ног.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 30.06.2021 11:47
    +3
    Може досить порівнювати із мордором? у нас нічого спільного із ними немає. Із такам сусідом і ворогів не треба.
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.06.2021 11:41
    +1
    Карпин? гы гы. удачи
    Ссылка
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