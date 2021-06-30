Николай ПИСАРЕВ: «Видно, что по игре Украина сильнее России»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев поделился мыслями об игре национальных команд России и Украины на Евро-2020.

«Сейчас уже видно, что по игре Украина сильнее России. Они духовитые. Если мы пропускаем первый мяч, то все понятно, можно выключать телевизор и уходить. А если у Украины что-то идет не так, то они, стиснув зубы, продолжают биться. Они хорошо выглядят при том, что состав не полностью укомплектован. У них есть травмы, некоторые ведущие игроки не играют: Коноплянка не приехал, у Цыганкова тоже были повреждения, Малиновский играет с травмой. Я думаю, что боевой настрой передается от тренера. Нам нужен духовитый тренер, который будет чем-то похож на Шевченко. Возможно, Карпин — хорошая кандидатура», — сказал Писарев.

В 1/8 финала Евро-2020 Украина обыграла Швецию (2:1). В 1/4 финала турнира украинцы сыграют со сборной Англии. Матч состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени.