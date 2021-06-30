ВИДЕО. Слова Зинченко и Шевченко после победы над Швецией

Национальная команда Украина обыграла сборную Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал, где сыграет против Англии.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Андрея Шевченко и Александра Зинченко после матча Швеция – Украина (1:2).
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Источник — Sport.ua
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