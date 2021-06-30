Мирон МАРКЕВИЧ: «Именно по моей инициативе Довбик появился в Днепре»

Глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич прокомментировал победу сборной Украины над национальной командой Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

«Еще раз убеждаешься, как в футболе много зависит от мелочей. В свое время Артем Довбик не оказался бы среди кандидатов в сборную, если бы не травмы основных нападающих – Артема Беседина и Mораеса. И во вчерашнем поединке он не вышел бы на замену, если бы не повреждение того же Беседина. А так, всё сложилось удачно для сборной и Довбика, забившего победный гол. Я рад за Артема еще и потому, что в 2016 году именно по моей инициативе он появился в «Днепре». Припоминается, уже после нескольких тренировок я сказал, чтобы с ним срочно подписали контракт.

На мой взгляд, именно Довбик – это будущее сборной Украины. Артем быстр, нацелен на ворота, владеет сильным ударом, гренадер. Ему только нужно доверять и, убежден, что он станет лидером главной команды страны.

Я очень рад за ребят. Благодаря правильно избранной тактике с двумя опорными полузащитниками, у нас не возникало брешей на проблемном левом фланге. В действиях появилась сбалансированность и слаженность. Бросалось в глаза, что подопечные Андрея Шевченко посвежее соперника. Согласен, вчера удача была на нашей стороне, но ведь недаром говорят, что везет сильнейшим. Тем более, что мотивация у нас зашкаливала, все горели желанием сыграть через не могу, словно это финал. И сборная Украины таки добилась исторической победы!

Что дальше? Многие эксперты отдают предпочтение нашим визави в четвертьфинале – англичанам. Да, они побыстрее тех же шведов, в их составе хватает топовых игроков. Но ничего страшного, представится возможность, надо доказать, что иногда дисциплина и запредельная самоотдача бьют класс. К тому же, на матче в Риме будет больше наших болельщиков, которые уже доказывали на этом еврофоруме, что они настоящий 12-й игрок», - сказал Маркевич.

Напомним, что четвертьфинальный поединок чемпионата Европы Украина – Англия состоится в Риме 3 июля.