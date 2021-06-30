Матч против Швеции стал для Шевченко 50-м во главе сборной Украины

Наша национальная сборная отпраздновала 25-ю викторию в 50-м матче под руководством Шевченко

  • 30.06.2021 10:57
  • 1055 просмотров
  • 1 комментарий
Матч против Швеции стал для Шевченко 50-м во главе сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Историческая победа над шведами стала 25-й для сборной Украины под руководством Андрея Шевченко, который провел 50-й матч во главе главной команды страны. 16 викторий украинцы отпраздновали дома, 5 - в гостях, 4 - на нейтральных полях. 8 раз наша национальная дружина добивалась успеха на чемпионатах Европы, 7 - в товарищеских поединках, по 5 - в чемпионатах мира и Лиге наций.

К слову, юбилейным оказался и гол Александра Зинченко - 70-м для сборной при Шевченко.

Юбилейные матчи Андрея Шевченко во главе сборной Украины

Матч

Дата

Ранг

Соперник

Счет

1-й

05.09.2016

ОЧМ

Исландия (д)

1:1

10-й

05.09.2017

ОЧМ

Исландия (г)

0:2

20-й

10.10.2018

ТМ

Италия (г)

1:1

30-й

11.10.2019

ОЧЕ

Литва (д)

2:0

40-й

14.11.2020

ЛН

Германия (д)

1:3

50-й

29.06.2021

ФЧЕ

Швеция (н)

2:1

Юбилейные победы сборной Украины под руководством Андрея Шевченко

Победа

Дата

Ранг

Соперник

Счет

1-я

09.10.2016

ОЧМ

Косово (г)

3:0

5-я

02.09.2017

ОЧМ

Турция (д)

2:0

10-я

06.09.2018

ЛН

Чехия (г)

2:1

15-я

10.06.2019

ОЧЕ

Люксембург (д)

1:0

20-я

03.09.2020

ЛН

Швейцария (д)

2:1

25-я

29.06.2021

ФЧЕ

Швеция (н)

2:1

ОЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ФЧЕ - финальный турнир чемпионата Европы; ОЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 30.06.2021 11:15
    0
    Красивые цифры 25 и 50.)
    У Англии тоже кругло.
    Англия в своем 300-м поединке на Уэмбли выбила Германию. Только на одном Уэмбли 300 матчей!
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 30.06.2021 11:15
    0
    Красивые цифры 25 и 50.)
    У Англии тоже кругло.
    Англия в своем 300-м поединке на Уэмбли выбила Германию. Только на одном Уэмбли 300 матчей!
    Ссылка
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