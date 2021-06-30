Матч против Швеции стал для Шевченко 50-м во главе сборной Украины

Историческая победа над шведами стала 25-й для сборной Украины под руководством Андрея Шевченко, который провел 50-й матч во главе главной команды страны. 16 викторий украинцы отпраздновали дома, 5 - в гостях, 4 - на нейтральных полях. 8 раз наша национальная дружина добивалась успеха на чемпионатах Европы, 7 - в товарищеских поединках, по 5 - в чемпионатах мира и Лиге наций.

К слову, юбилейным оказался и гол Александра Зинченко - 70-м для сборной при Шевченко.

Юбилейные матчи Андрея Шевченко во главе сборной Украины

Матч Дата Ранг Соперник Счет 1-й 05.09.2016 ОЧМ Исландия (д) 1:1 10-й 05.09.2017 ОЧМ Исландия (г) 0:2 20-й 10.10.2018 ТМ Италия (г) 1:1 30-й 11.10.2019 ОЧЕ Литва (д) 2:0 40-й 14.11.2020 ЛН Германия (д) 1:3 50-й 29.06.2021 ФЧЕ Швеция (н) 2:1

Юбилейные победы сборной Украины под руководством Андрея Шевченко

Победа Дата Ранг Соперник Счет 1-я 09.10.2016 ОЧМ Косово (г) 3:0 5-я 02.09.2017 ОЧМ Турция (д) 2:0 10-я 06.09.2018 ЛН Чехия (г) 2:1 15-я 10.06.2019 ОЧЕ Люксембург (д) 1:0 20-я 03.09.2020 ЛН Швейцария (д) 2:1 25-я 29.06.2021 ФЧЕ Швеция (н) 2:1

ОЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ФЧЕ - финальный турнир чемпионата Европы; ОЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.