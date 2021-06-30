Матч против Швеции стал для Шевченко 50-м во главе сборной Украины

Историческая победа над шведами стала 25-й для сборной Украины под руководством Андрея Шевченко, который провел 50-й матч во главе главной команды страны. 16 викторий украинцы отпраздновали дома, 5 - в гостях, 4 - на нейтральных полях. 8 раз наша национальная дружина добивалась успеха на чемпионатах Европы, 7 - в товарищеских поединках, по 5 - в чемпионатах мира и Лиге наций.
К слову, юбилейным оказался и гол Александра Зинченко - 70-м для сборной при Шевченко.
Юбилейные матчи Андрея Шевченко во главе сборной Украины
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
05.09.2016
|
ОЧМ
|
Исландия (д)
|
1:1
|
10-й
|
05.09.2017
|
ОЧМ
|
Исландия (г)
|
0:2
|
20-й
|
10.10.2018
|
ТМ
|
Италия (г)
|
1:1
|
30-й
|
11.10.2019
|
ОЧЕ
|
Литва (д)
|
2:0
|
40-й
|
14.11.2020
|
ЛН
|
Германия (д)
|
1:3
|
50-й
|
29.06.2021
|
ФЧЕ
|
Швеция (н)
|
2:1
Юбилейные победы сборной Украины под руководством Андрея Шевченко
|
Победа
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
09.10.2016
|
ОЧМ
|
Косово (г)
|
3:0
|
5-я
|
02.09.2017
|
ОЧМ
|
Турция (д)
|
2:0
|
10-я
|
06.09.2018
|
ЛН
|
Чехия (г)
|
2:1
|
15-я
|
10.06.2019
|
ОЧЕ
|
Люксембург (д)
|
1:0
|
20-я
|
03.09.2020
|
ЛН
|
Швейцария (д)
|
2:1
|
25-я
|
29.06.2021
|
ФЧЕ
|
Швеция (н)
|
2:1
ОЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ФЧЕ - финальный турнир чемпионата Европы; ОЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
Источник — Sport.ua
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