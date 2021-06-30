Илья Забарный составил компанию Педри и Руни

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала, который вышел на замену в матче с Англией в 18 лет 123 дня, стал самым молодым участником плей-офф в финальных турнирах чемпионатов Европы. Прежнее достижение, установленное днем ранее испанцем Педри, он превзошел на 92 дня. Впрочем, весьма вероятно, что и Мусиала пробудет в рекордсменах не долго, поскольку в рядах сборной Англии уже в ближайшем матче на поле может появиться 17-летний Джуд Беллингем.

Между тем вписал свое имя в историю и наш Илья Забарный, который стал 7-м футболистом, сыгравшим в плей-офф на Евро в 18 лет. Причем в более юном возрасте играли в основном составе на этой стадии только Педри и англичанин Уэйн Руни (на ЧЕ-2004).

Самые молодые игроки, выступавшие в плей-офф на Евро

Возраст Игрок Сборная Дата Стадия Соперник Счет 18 лет 123 дня Джамал МУСИАЛА Германия 29.06.2021 1/8 Англия 0:2 18 лет 215 дней ПЕДРИ Испания 28.06.2021 1/8 Хорватия 5:3 18 лет 240 дней Маркус РЭШФОРД Англия 27.06.2016 1/8 Исландия 1:2 18 лет 244 дня Уэйн РУНИ Англия 24.06.2004 1/4 Португалия 2:2 18 лет 301 день Илья ЗАБАРНЫЙ Украина 29.06.2021 1/8 Швеция 2:1 18 лет 312 дней РЕНАТУ САНЧЕШ Португалия 25.06.2016 1/8 Хорватия 1:0 18 лет 337 дней Адам ГЛОЖЕК Чехия 27.06.2021 1/8 Нидерланды 2:0 19 лет 132 дня Брель ЭМБОЛО Швейцария 25.06.2016 1/8 Польша 1:1 19 лет 140 дней КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 24.06.2004 1/4 Англия 2:2 19 лет 156 дней Йошко ГВАРДИОЛ Хорватия 28.06.2021 1/8 Испания 3:5

Самые молодые игроки, выступавшие в плей-офф на Евро в основном составе