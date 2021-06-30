Илья Забарный составил компанию Педри и Руни

18-летний украинский защитник вошел в число самых молодых участников плей-офф

  • 30.06.2021 10:46
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Илья Забарный составил компанию Педри и Руни
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала, который вышел на замену в матче с Англией в 18 лет 123 дня, стал самым молодым участником плей-офф в финальных турнирах чемпионатов Европы. Прежнее достижение, установленное днем ранее испанцем Педри, он превзошел на 92 дня. Впрочем, весьма вероятно, что и Мусиала пробудет в рекордсменах не долго, поскольку в рядах сборной Англии уже в ближайшем матче на поле может появиться 17-летний Джуд Беллингем.

Между тем вписал свое имя в историю и наш Илья Забарный, который стал 7-м футболистом, сыгравшим в плей-офф на Евро в 18 лет. Причем в более юном возрасте играли в основном составе на этой стадии только Педри и англичанин Уэйн Руни (на ЧЕ-2004).

Самые молодые игроки, выступавшие в плей-офф на Евро

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

18 лет 123 дня

Джамал МУСИАЛА

Германия

29.06.2021

1/8

Англия

0:2

18 лет 215 дней

ПЕДРИ

Испания

28.06.2021

1/8

Хорватия

5:3

18 лет 240 дней

Маркус РЭШФОРД

Англия

27.06.2016

1/8

Исландия

1:2

18 лет 244 дня

Уэйн РУНИ

Англия

24.06.2004

1/4

Португалия

2:2

18 лет 301 день

Илья ЗАБАРНЫЙ

Украина

29.06.2021

1/8

Швеция

2:1

18 лет 312 дней

РЕНАТУ САНЧЕШ

Португалия

25.06.2016

1/8

Хорватия

1:0

18 лет 337 дней

Адам ГЛОЖЕК

Чехия

27.06.2021

1/8

Нидерланды

2:0

19 лет 132 дня

Брель ЭМБОЛО

Швейцария

25.06.2016

1/8

Польша

1:1

19 лет 140 дней

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

24.06.2004

1/4

Англия

2:2

19 лет 156 дней

Йошко ГВАРДИОЛ

Хорватия

28.06.2021

1/8

Испания

3:5

Самые молодые игроки, выступавшие в плей-офф на Евро в основном составе

Возраст

Игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

18 лет 215 дней

ПЕДРИ

Испания

28.06.2021

1/8

Хорватия

5:3

18 лет 244 дня

Уэйн РУНИ

Англия

24.06.2004

1/4

Португалия

2:2

18 лет 301 день

Илья ЗАБАРНЫЙ

Украина

29.06.2021

1/8

Швеция

2:1

18 лет 317 дней

РЕНАТУ САНЧЕШ

Португалия

30.06.2016

1/4

Польша

1:1

19 лет 140 дней

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

24.06.2004

1/4

Англия

2:2

19 лет 156 дней

Йошко ГВАРДИОЛ

Хорватия

28.06.2021

1/8

Испания

3:5

19 лет 171 день

Золтан ВАРГА

Венгрия

20.06.1964

За 3-е

Дания

3:1

19 лет 183 дня

Ференц БЕНЕ

Венгрия

17.06.1964

1/2

Испания

1:2

19 лет 253 дня

Кристиан КИВУ

Румыния

24.06.2000

1/4

Италия

0:2

19 лет 257 дней

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ

СССР

14.06.1972

1/2

Венгрия

1:0

 

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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