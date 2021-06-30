Илья Забарный составил компанию Педри и Руни

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала, который вышел на замену в матче с Англией в 18 лет 123 дня, стал самым молодым участником плей-офф в финальных турнирах чемпионатов Европы. Прежнее достижение, установленное днем ранее испанцем Педри, он превзошел на 92 дня. Впрочем, весьма вероятно, что и Мусиала пробудет в рекордсменах не долго, поскольку в рядах сборной Англии уже в ближайшем матче на поле может появиться 17-летний Джуд Беллингем.
Между тем вписал свое имя в историю и наш Илья Забарный, который стал 7-м футболистом, сыгравшим в плей-офф на Евро в 18 лет. Причем в более юном возрасте играли в основном составе на этой стадии только Педри и англичанин Уэйн Руни (на ЧЕ-2004).
Самые молодые игроки, выступавшие в плей-офф на Евро
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 123 дня
|
Джамал МУСИАЛА
|
Германия
|
29.06.2021
|
1/8
|
Англия
|
0:2
|
18 лет 215 дней
|
ПЕДРИ
|
Испания
|
28.06.2021
|
1/8
|
Хорватия
|
5:3
|
18 лет 240 дней
|
Маркус РЭШФОРД
|
Англия
|
27.06.2016
|
1/8
|
Исландия
|
1:2
|
18 лет 244 дня
|
Уэйн РУНИ
|
Англия
|
24.06.2004
|
1/4
|
Португалия
|
2:2
|
18 лет 301 день
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
Украина
|
29.06.2021
|
1/8
|
Швеция
|
2:1
|
18 лет 312 дней
|
РЕНАТУ САНЧЕШ
|
Португалия
|
25.06.2016
|
1/8
|
Хорватия
|
1:0
|
18 лет 337 дней
|
Адам ГЛОЖЕК
|
Чехия
|
27.06.2021
|
1/8
|
Нидерланды
|
2:0
|
19 лет 132 дня
|
Брель ЭМБОЛО
|
Швейцария
|
25.06.2016
|
1/8
|
Польша
|
1:1
|
19 лет 140 дней
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
24.06.2004
|
1/4
|
Англия
|
2:2
|
19 лет 156 дней
|
Йошко ГВАРДИОЛ
|
Хорватия
|
28.06.2021
|
1/8
|
Испания
|
3:5
Самые молодые игроки, выступавшие в плей-офф на Евро в основном составе
|
Возраст
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 215 дней
|
ПЕДРИ
|
Испания
|
28.06.2021
|
1/8
|
Хорватия
|
5:3
|
18 лет 244 дня
|
Уэйн РУНИ
|
Англия
|
24.06.2004
|
1/4
|
Португалия
|
2:2
|
18 лет 301 день
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
Украина
|
29.06.2021
|
1/8
|
Швеция
|
2:1
|
18 лет 317 дней
|
РЕНАТУ САНЧЕШ
|
Португалия
|
30.06.2016
|
1/4
|
Польша
|
1:1
|
19 лет 140 дней
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
24.06.2004
|
1/4
|
Англия
|
2:2
|
19 лет 156 дней
|
Йошко ГВАРДИОЛ
|
Хорватия
|
28.06.2021
|
1/8
|
Испания
|
3:5
|
19 лет 171 день
|
Золтан ВАРГА
|
Венгрия
|
20.06.1964
|
За 3-е
|
Дания
|
3:1
|
19 лет 183 дня
|
Ференц БЕНЕ
|
Венгрия
|
17.06.1964
|
1/2
|
Испания
|
1:2
|
19 лет 253 дня
|
Кристиан КИВУ
|
Румыния
|
24.06.2000
|
1/4
|
Италия
|
0:2
|
19 лет 257 дней
|
Анатолий БАЙДАЧНЫЙ
|
СССР
|
14.06.1972
|
1/2
|
Венгрия
|
1:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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