Николай МАТВИЕНКО: «Не было других вариантов, кроме как пройти дальше»

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал победу над национальной командой Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

«Мы знали, что будет очень сложно, потому что шведы обладают хорошими физическими данными. Знали, что будет много борьбы, на это настраивались. Считаю, что справились с натиском.

Вы знаете, когда мы проиграли Австрии (0:1), то у нас сегодня не было других вариантов, кроме как победить и пройти дальше», - сказал Матвиенко.