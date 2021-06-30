Николай МАТВИЕНКО: «Не было других вариантов, кроме как пройти дальше»

Защитник сборной Украины – о победе над Швецией

  • 30.06.2021 11:00
  • 1611 просмотров
  • 2 комментария
Николай МАТВИЕНКО: «Не было других вариантов, кроме как пройти дальше»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал победу над национальной командой Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

«Мы знали, что будет очень сложно, потому что шведы обладают хорошими физическими данными. Знали, что будет много борьбы, на это настраивались. Считаю, что справились с натиском.

Вы знаете, когда мы проиграли Австрии (0:1), то у нас сегодня не было других вариантов, кроме как победить и пройти дальше», - сказал Матвиенко.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
    hanter83
    online
      hanter83, 30.06.2021 11:14
    -1
    Ой,я вчера год жизни потерял,а он ,,у нас небыло вариантов"
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    Я Я
    online
      Я Я, 30.06.2021 11:09
    -1
    "У нас сегодня не было других вариантов, кроме как победить и пройти дальше" - почему не было, был и второй вариант - проиграть и не пройти дальше 😬
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