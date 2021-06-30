Николай МАТВИЕНКО: «Не было других вариантов, кроме как пройти дальше»

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал победу над национальной командой Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.
«Мы знали, что будет очень сложно, потому что шведы обладают хорошими физическими данными. Знали, что будет много борьбы, на это настраивались. Считаю, что справились с натиском.
Вы знаете, когда мы проиграли Австрии (0:1), то у нас сегодня не было других вариантов, кроме как победить и пройти дальше», - сказал Матвиенко.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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