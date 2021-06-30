Александр ЗИНЧЕНКО – Беседину: «Тема, эта награда и победа – твоя!»

Украинец решил отдать награду лучшему игроку матча форварду

  • 30.06.2021 10:51
  • 3507 просмотров
  • 2 комментария
Александр ЗИНЧЕНКО – Беседину: «Тема, эта награда и победа – твоя!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал историческую победу в 1/8 финала Евро-2020 над сборной Швеции.

Зинченко, который стал лучшим игроком матча, посвятил эту победу Артему Беседину, который в этой игре получил жесткую травму.

«Это большое достижение для всей страны. Спасибо большое за признание, но я бы хотел отдать свою награду Артему Беседину. Для меня он сегодня герой матча. Этот футболист прошел такие испытания в последние годы. Он вернулся сильнее, набрал оптимальную форму, был в хороших кондициях. Вышел на замену и сражался, как настоящий лев. Эту награду он полностью заслужил. К сожалению, он получил ужасную травму. Надеюсь, что все обойдется и сроки на восстановление будут кратчайшими.

Артем, эта награда твоя, и я думаю, что любой болельщик поддержит мое мнение. Тема, эта победа для тебя. Украина, с победой!», - сказал Зинченко.

Напомним, что Зинченко стал лучшим игроком матча по версии Instat и WhoScored.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 30.06.2021 11:20
    -2
    Погарячился, Шурик. Вряд ли Беседин думал, что получит травму и кого то удалят. И что героического в таком стечении обстоятельств? "На его месте должен быть я!"?
    Ссылка
    Николай Ханенко
    online
      Николай Ханенко, 30.06.2021 11:14
    0
    100%!!!
    Ссылка
    Николай Ханенко
    online
      Николай Ханенко, 30.06.2021 11:14
    0
    100%!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности