Александр ЗИНЧЕНКО – Беседину: «Тема, эта награда и победа – твоя!»

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал историческую победу в 1/8 финала Евро-2020 над сборной Швеции.

Зинченко, который стал лучшим игроком матча, посвятил эту победу Артему Беседину, который в этой игре получил жесткую травму.

«Это большое достижение для всей страны. Спасибо большое за признание, но я бы хотел отдать свою награду Артему Беседину. Для меня он сегодня герой матча. Этот футболист прошел такие испытания в последние годы. Он вернулся сильнее, набрал оптимальную форму, был в хороших кондициях. Вышел на замену и сражался, как настоящий лев. Эту награду он полностью заслужил. К сожалению, он получил ужасную травму. Надеюсь, что все обойдется и сроки на восстановление будут кратчайшими.

Артем, эта награда твоя, и я думаю, что любой болельщик поддержит мое мнение. Тема, эта победа для тебя. Украина, с победой!», - сказал Зинченко.

Напомним, что Зинченко стал лучшим игроком матча по версии Instat и WhoScored.