Артем Довбик побил рекорд Мишеля Платини

Украинский нападающий стал автором самого позднего победного гола в истории Евро

  • 30.06.2021 10:33
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  • 1 комментарий
Артем Довбик побил рекорд Мишеля Платини
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний форвард сборной Украины Артем Довбик, поразив ворота шведов на 120+1-й минуте встречи, стал автором самого позднего победного гола в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Прежнее достижение 37-летней давности, принадлежавшее французу Мишелю Платини, он перекрыл на две минуты. К слову, позже Довбика забивал на Евро только турок Семих Шентюрк на ЧЕ-2008.

Между тем Артем побил не только европейский, но и два национальных рекорда. Самый поздний гол за сборную Украины ранее забивал Андрей Ярмоленко 17 сентября 2015 года в гостевом матче со Словенией (1:1) в плей-офф отбора на Евро-2016 - на 90+7-й минуте. А победный - Андрей Шевченко 6 сентября 2008-го в домашней игре с Беларусью (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2010 - на 90+4-й.

Самые поздние голы в финальных турнирах чемпионатов Европы

Минута

Игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

120+2'

СЕМИХ Шентюрк

Турция

20.06.2008

1/4

Хорватия

1:1

120+1'

Артем ДОВБИК

Украина

29.06.2021

1/8

Швеция

2:1

119'

Дитер МЮЛЛЕР

ФРГ

17.06.1976

1/2

Югославия

4:2

119'

Мишель ПЛАТИНИ

Франция

23.06.1984

1/2

Португалия

3:2

119'

Иван КЛАСНИЧ

Хорватия

20.06.2008

1/4

Турция

1:1

118'

Франтишек ВЕСЕЛЫ

Чехословакия

16.06.1976

1/2

Нидерланды

3:1

117'

Зинедин ЗИДАН

Франция

28.06.2000

1/2

Португалия

2:1

117'

Рикарду КУАРЕЖМА

Португалия

25.06.2016

1/8

Хорватия

1:0

116'

Андрей АРШАВИН

Россия

21.06.2008

1/4

Нидерланды

3:1

115'

Дитер МЮЛЛЕР

ФРГ

17.06.1976

1/2

Югославия

4:2

115'

Фрэнк ЛЭМПАРД

Англия

24.06.2004

1/4

Португалия

2:2

Самые поздние победные голы в финальных турнирах чемпионатов Европы

Минута

Игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

120+1’

Артем ДОВБИК

Украина

29.06.2021

1/8

Швеция

2:1

119’

Мишель ПЛАТИНИ

Франция

23.06.1984

1/2

Португалия

3:2

117’

Зинедин ЗИДАН

Франция

28.06.2000

1/2

Португалия

2:1

117’

Рикарду КУАРЕЖМА

Португалия

25.06.2016

1/8

Хорватия

1:0

115’

Дитер МЮЛЛЕР

ФРГ

17.06.1976

1/2

Югославия

4:2

114’

Виктор ПОНЕДЕЛЬНИК

СССР

10.07.1960

Финал

Югославия

2:1

114’

Зденек НЕГОДА

Чехословакия

16.07.1976

1/2

Нидерланды

3:1

112’

Амаро АМАНСИО

Испания

17.06.1964

1/2

Венгрия

2:1

112’

Дмитрий ТОРБИНСКИЙ

Россия

21.06.2008

1/4

Нидерланды

3:1

107’

Деже НОВАК

Венгрия

20.06.1964

За 3-е

Дания

3:1

107’

Руд ГЕЛС

Нидерланды

19.06.1976

За 3-е

Югославия

3:2

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 30.06.2021 11:03
    -2
    Это хорошо. Главное что бы крыша не поехала, и не возомнил себя Эрлингом Холландом... Теперь Шеве должен, как земля колхозу.)
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