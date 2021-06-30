Артем Довбик побил рекорд Мишеля Платини

24-летний форвард сборной Украины Артем Довбик, поразив ворота шведов на 120+1-й минуте встречи, стал автором самого позднего победного гола в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Прежнее достижение 37-летней давности, принадлежавшее французу Мишелю Платини, он перекрыл на две минуты. К слову, позже Довбика забивал на Евро только турок Семих Шентюрк на ЧЕ-2008.

Между тем Артем побил не только европейский, но и два национальных рекорда. Самый поздний гол за сборную Украины ранее забивал Андрей Ярмоленко 17 сентября 2015 года в гостевом матче со Словенией (1:1) в плей-офф отбора на Евро-2016 - на 90+7-й минуте. А победный - Андрей Шевченко 6 сентября 2008-го в домашней игре с Беларусью (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2010 - на 90+4-й.

Самые поздние голы в финальных турнирах чемпионатов Европы

Минута Игрок Сборная Дата Стадия Соперник Счет 120+2' СЕМИХ Шентюрк Турция 20.06.2008 1/4 Хорватия 1:1 120+1' Артем ДОВБИК Украина 29.06.2021 1/8 Швеция 2:1 119' Дитер МЮЛЛЕР ФРГ 17.06.1976 1/2 Югославия 4:2 119' Мишель ПЛАТИНИ Франция 23.06.1984 1/2 Португалия 3:2 119' Иван КЛАСНИЧ Хорватия 20.06.2008 1/4 Турция 1:1 118' Франтишек ВЕСЕЛЫ Чехословакия 16.06.1976 1/2 Нидерланды 3:1 117' Зинедин ЗИДАН Франция 28.06.2000 1/2 Португалия 2:1 117' Рикарду КУАРЕЖМА Португалия 25.06.2016 1/8 Хорватия 1:0 116' Андрей АРШАВИН Россия 21.06.2008 1/4 Нидерланды 3:1 115' Дитер МЮЛЛЕР ФРГ 17.06.1976 1/2 Югославия 4:2 115' Фрэнк ЛЭМПАРД Англия 24.06.2004 1/4 Португалия 2:2

Самые поздние победные голы в финальных турнирах чемпионатов Европы