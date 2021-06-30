Артем Довбик побил рекорд Мишеля Платини

24-летний форвард сборной Украины Артем Довбик, поразив ворота шведов на 120+1-й минуте встречи, стал автором самого позднего победного гола в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Прежнее достижение 37-летней давности, принадлежавшее французу Мишелю Платини, он перекрыл на две минуты. К слову, позже Довбика забивал на Евро только турок Семих Шентюрк на ЧЕ-2008.
Между тем Артем побил не только европейский, но и два национальных рекорда. Самый поздний гол за сборную Украины ранее забивал Андрей Ярмоленко 17 сентября 2015 года в гостевом матче со Словенией (1:1) в плей-офф отбора на Евро-2016 - на 90+7-й минуте. А победный - Андрей Шевченко 6 сентября 2008-го в домашней игре с Беларусью (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2010 - на 90+4-й.
Самые поздние голы в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Минута
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
120+2'
|
СЕМИХ Шентюрк
|
Турция
|
20.06.2008
|
1/4
|
Хорватия
|
1:1
|
120+1'
|
Артем ДОВБИК
|
Украина
|
29.06.2021
|
1/8
|
Швеция
|
2:1
|
119'
|
Дитер МЮЛЛЕР
|
ФРГ
|
17.06.1976
|
1/2
|
Югославия
|
4:2
|
119'
|
Мишель ПЛАТИНИ
|
Франция
|
23.06.1984
|
1/2
|
Португалия
|
3:2
|
119'
|
Иван КЛАСНИЧ
|
Хорватия
|
20.06.2008
|
1/4
|
Турция
|
1:1
|
118'
|
Франтишек ВЕСЕЛЫ
|
Чехословакия
|
16.06.1976
|
1/2
|
Нидерланды
|
3:1
|
117'
|
Зинедин ЗИДАН
|
Франция
|
28.06.2000
|
1/2
|
Португалия
|
2:1
|
117'
|
Рикарду КУАРЕЖМА
|
Португалия
|
25.06.2016
|
1/8
|
Хорватия
|
1:0
|
116'
|
Андрей АРШАВИН
|
Россия
|
21.06.2008
|
1/4
|
Нидерланды
|
3:1
|
115'
|
Дитер МЮЛЛЕР
|
ФРГ
|
17.06.1976
|
1/2
|
Югославия
|
4:2
|
115'
|
Фрэнк ЛЭМПАРД
|
Англия
|
24.06.2004
|
1/4
|
Португалия
|
2:2
Самые поздние победные голы в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Минута
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
120+1’
|
Артем ДОВБИК
|
Украина
|
29.06.2021
|
1/8
|
Швеция
|
2:1
|
119’
|
Мишель ПЛАТИНИ
|
Франция
|
23.06.1984
|
1/2
|
Португалия
|
3:2
|
117’
|
Зинедин ЗИДАН
|
Франция
|
28.06.2000
|
1/2
|
Португалия
|
2:1
|
117’
|
Рикарду КУАРЕЖМА
|
Португалия
|
25.06.2016
|
1/8
|
Хорватия
|
1:0
|
115’
|
Дитер МЮЛЛЕР
|
ФРГ
|
17.06.1976
|
1/2
|
Югославия
|
4:2
|
114’
|
Виктор ПОНЕДЕЛЬНИК
|
СССР
|
10.07.1960
|
Финал
|
Югославия
|
2:1
|
114’
|
Зденек НЕГОДА
|
Чехословакия
|
16.07.1976
|
1/2
|
Нидерланды
|
3:1
|
112’
|
Амаро АМАНСИО
|
Испания
|
17.06.1964
|
1/2
|
Венгрия
|
2:1
|
112’
|
Дмитрий ТОРБИНСКИЙ
|
Россия
|
21.06.2008
|
1/4
|
Нидерланды
|
3:1
|
107’
|
Деже НОВАК
|
Венгрия
|
20.06.1964
|
За 3-е
|
Дания
|
3:1
|
107’
|
Руд ГЕЛС
|
Нидерланды
|
19.06.1976
|
За 3-е
|
Югославия
|
3:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.