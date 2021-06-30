Из Глазго сборная Украины вылетит прямиком в Рим

После победы над сборной Швеции (2:1) в 1/8 финала чемпионата Европы сборная Украины продолжит выступления на турнире и в четвертьфинале встретится со сборной Англии.
Сборная Украины вылетит из Глазго днем в среду, 30 июня. Направлением будет не Бухарест, где команда базировалась во время Евро-2020. Сборная Украины возьмет курс прямиком на Рим.
Именно в столице Италии 3 июля «сине-желтые» сыграют против сборной Англии в четвертьфинале турнира. Сборная Украины будет готовиться к матчу в Риме. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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