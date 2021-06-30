ФОТО. Эмоции болельщиков сборной Украины во время матча со Швецией

В матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины выиграла у национальной команды Швеции со счетом 2:1.

Поединок прошел в шотландском Глазго, куда попасть украинским болельщикам было непросто. Но те, кто поехал в столицу Шотландии, явно не пожалели.

Предлагаем вашему вниманию фотогалерею реакции фанов сборной Украины.