ФОТО. Эмоции болельщиков сборной Украины во время матча со Швецией

В матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины выиграла у национальной команды Швеции со счетом 2:1.
Поединок прошел в шотландском Глазго, куда попасть украинским болельщикам было непросто. Но те, кто поехал в столицу Шотландии, явно не пожалели.
Предлагаем вашему вниманию фотогалерею реакции фанов сборной Украины.
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Источник — Sport.ua
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