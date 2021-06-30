Cпорт-Экспресс: «Украина действительно играет, а не мучается»

В материале «Почему Украина выше Франции и Португалии на Евро» шеф отдела футбол ведущего российского издания «Спорт Экспресс» Константин Алексеев с восхищением высказался о победе команды Андрея Шевченко в 1/8 финала над Швецией.

«Украина действительно играет, а не мучается. И это именно то, что хочется пожелать нашим футболистам. Россияне на Евро старались, пыхтели, потели, грызли, бились, боролись, делали, что угодно, но забывали о том, что футбол — прежде всего игра. Где соперника нужно уважать, но не бояться.

Украина не идет триумфально по этому Евро. У нее случился и провальный матч с Австрией. Однако кто сейчас бросит в команду Шевченко камень? В момент, когда она в хорошем стиле победила в 1/8 финала Швецию и вышла на Англию. Тогда как экс-чемпионы Европы португальцы и действующие победители первенства мира французы посмотрят за этой битвой по телевизору.

У жовто-блакитных есть Зинченко, есть лучший ассистент серии А Малиновский, есть форвард крепкого «Вест Хэма» Ярмоленко, но не только они. Есть еще оборона сплошь из ребят клубов УПЛ, есть 18-летний Забарный из киевского «Динамо», есть автор победного мяча шведам Довбик из «Днепра-1», трансферная стоимость которого — 1 миллион евро.

Смелость города берет. Надо только очень захотеть», - написал журналист Константин Алексеев.