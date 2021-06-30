Андрей ПЯТОВ: «Большой привет диванным критикам»

37-летний вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал победу над сборной Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

«Настоящие болельщики всегда с командой.

Важно перечитывать это предложение «до» и «после» каждого матча! Без исключений!

Большой привет профессиональным диванным критикам.

P.S. Вот и желание сбылось», — написал Пятов, которому 37 лет исполнилось 28 июня.

В 1/4 финала Евро-2020 Украина встретится с Англией. Матч состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени.