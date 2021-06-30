Андрей ПЯТОВ: «Большой привет диванным критикам»

37-летний вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал победу над сборной Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.
«Настоящие болельщики всегда с командой.
Важно перечитывать это предложение «до» и «после» каждого матча! Без исключений!
Большой привет профессиональным диванным критикам.
P.S. Вот и желание сбылось», — написал Пятов, которому 37 лет исполнилось 28 июня.
В 1/4 финала Евро-2020 Украина встретится с Англией. Матч состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени.
Источник — Instagram
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Шевченко сам без ассистентов как специалист слабее Фоменко. Тассотти и Мальдера - это его спасательные круги.
Мальдера, Тасотти круги, ок... Ещё что-то ок.. Но важен же итог.
Вас бабушка благодарила ког-дато за помощь в посадке картошки ? Или говорила: ну внук, молодец конечно, но если бы не наша крутая лопата... где бы ты был )))
Сборная в четвертьфинале. Уже ) Факт ! Что ж вам ещё надо ?))))
Или вы серьёзно думаете что идёт теоретическое занятие, связки там , разбор и тут Шева такой: ребята, та посмотрите же как вас на Спорт. ЮА обосрали люди с левыми никами, левыми флагами да ещё и половина малограмотные. Да куда ж это годится!! Даваете же дадим pike1 ( это же вроде щука, не? С фамилии придумали ?)))) насладиться наконец-то моментом ))
Добра Вам )
-
Шевченко сам без ассистентов как специалист слабее Фоменко. Тассотти и Мальдера - это его спасательные круги.
-
Мнение не поменялось. Сборная - среднего уровня. Тренер Шевченко без Тассотти и Мальдеры не факт, что вообще тренер.
-
По игре мы не заслуживаем быть в 1/4 на этом Евро. Но раз в 15 лет и такая сборная как Украина иногда проползает в 1/4 больших турниров.
-
Победы над Саудовской Аравией и Тунисом (с пенальти) и болото с Швейцарией в 2006.
Победа над самой слабой Северной Македонией и попадание в 1/8 и болото со Швецией в 2021.
Не знаю как таким можно хвастаться. Но видно, можно.
А сейчас прыгает до потолка от счастья.)))
Матч с Австрией был не просто ужасен, он был почти катастрофичен во всём кроме счёта. Нам фортуна помогла встретится на данном этапе со шведами. Парни, делайте выводы и ставайте лучше, ведь вы же профессиональные футболисты
-
Мнение не поменялось. Сборная - среднего уровня. Тренер Шевченко без Тассотти и Мальдеры не факт, что вообще тренер.
-
По игре мы не заслуживаем быть в 1/4 на этом Евро. Но раз в 15 лет и такая сборная как Украина иногда проползает в 1/4 больших турниров.
-
Победы над Саудовской Аравией и Тунисом (с пенальти) и болото с Швейцарией в 2006.
Победа над самой слабой Северной Македонией и попадание в 1/8 и болото со Швецией в 2021.
Не знаю как таким можно хвастаться. Но видно, можно.
-
Мнение не поменялось. Сборная - среднего уровня. Тренер Шевченко без Тассотти и Мальдеры не факт, что вообще тренер.
-
По игре мы не заслуживаем быть в 1/4 на этом Евро. Но раз в 15 лет и такая сборная как Украина иногда проползает в 1/4 больших турниров.
-
Победы над Саудовской Аравией и Тунисом (с пенальти) и болото с Швейцарией в 2006.
Победа над самой слабой Северной Македонией и попадание в 1/8 и болото со Швецией в 2021.
Не знаю как таким можно хвастаться. Но видно, можно.
Матч с Австрией был не просто ужасен, он был почти катастрофичен во всём кроме счёта. Нам фортуна помогла встретится на данном этапе со шведами. Парни, делайте выводы и ставайте лучше, ведь вы же профессиональные футболисты
-
Шевченко сам без ассистентов как специалист слабее Фоменко. Тассотти и Мальдера - это его спасательные круги.
Мальдера, Тасотти круги, ок... Ещё что-то ок.. Но важен же итог.
Вас бабушка благодарила ког-дато за помощь в посадке картошки ? Или говорила: ну внук, молодец конечно, но если бы не наша крутая лопата... где бы ты был )))
Сборная в четвертьфинале. Уже ) Факт ! Что ж вам ещё надо ?))))
Или вы серьёзно думаете что идёт теоретическое занятие, связки там , разбор и тут Шева такой: ребята, та посмотрите же как вас на Спорт. ЮА обосрали люди с левыми никами, левыми флагами да ещё и половина малограмотные. Да куда ж это годится!! Даваете же дадим pike1 ( это же вроде щука, не? С фамилии придумали ?)))) насладиться наконец-то моментом ))
Добра Вам )
-
Шевченко сам без ассистентов как специалист слабее Фоменко. Тассотти и Мальдера - это его спасательные круги.
-
Мнение не поменялось. Сборная - среднего уровня. Тренер Шевченко без Тассотти и Мальдеры не факт, что вообще тренер.
-
По игре мы не заслуживаем быть в 1/4 на этом Евро. Но раз в 15 лет и такая сборная как Украина иногда проползает в 1/4 больших турниров.
-
Победы над Саудовской Аравией и Тунисом (с пенальти) и болото с Швейцарией в 2006.
Победа над самой слабой Северной Македонией и попадание в 1/8 и болото со Швецией в 2021.
Не знаю как таким можно хвастаться. Но видно, можно.
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