Андрей ПЯТОВ: «Большой привет диванным критикам»

Голкипер сборной Украины подвел итоги победы над Швецией в 1/8 финала Евро-2020 (2:1)

  • 30.06.2021 10:29
  • 2844 просмотра
  • 28 комментариев
Андрей ПЯТОВ: «Большой привет диванным критикам»
© Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал победу над сборной Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

«Настоящие болельщики всегда с командой.

Важно перечитывать это предложение «до» и «после» каждого матча! Без исключений!

Большой привет профессиональным диванным критикам.

P.S. Вот и желание сбылось», — написал Пятов, которому 37 лет исполнилось 28 июня.

В 1/4 финала Евро-2020 Украина встретится с Англией. Матч состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Instagram

(11 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 30.06.2021 11:51
    0
    Mr.Budd, 30.06.2021 11:29
    А не диванным можно вас критиковать? Или диванным зрителям нужно все хвалить, даже за игру против Австрии и 2й тайм Македонии?
    Они просто совковые ментально. Критику нужно удалять, критикам закрывать рот.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.06.2021 11:49
    +1
    Евгений Семыкин, 30.06.2021 11:40
    Это подмена понятий. Вы оценивайте Ахметова , Суркиса, Коломойского по их меркам и по их личным выгодам. А то что их личные победы и интересы идут вразрез со страной это уже другой вопрос. Шева вроде как делает результат для сборной , не ?
    Та да .... пророссийские олигархи, сидящие на энергетике, коммуналке и природных ресурсах, получающие дотации и преференции от государства - это действительно подмена понятий. Гении бизнеса и мастера своего дела
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.06.2021 11:47
    0
    alefteev77, 30.06.2021 11:43
    За 25 лет один раз играли на ЧМ - серьезное достижение. А касательно ЧЕ - так Фоменко тоже выводил на Евро. И Францию при Фоменко по делу обыгрывали в Киеве 2-0. И Польшу при Фоменко на выезде обыгрывали 3-1 при Фоменко. А при Михайличенко Англия в Днепре побеждали. А еще была победа над Португалией в 2-1 при Сабо в 1996.
    -
    Шевченко сам без ассистентов как специалист слабее Фоменко. Тассотти и Мальдера - это его спасательные круги.
    Вы самурай ?) Результат или путь... вы выбираете путь ?)
    Мальдера, Тасотти круги, ок... Ещё что-то ок.. Но важен же итог.
    Вас бабушка благодарила ког-дато за помощь в посадке картошки ? Или говорила: ну внук, молодец конечно, но если бы не наша крутая лопата... где бы ты был )))
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.06.2021 11:45
    0
    pike1, 30.06.2021 11:30
    якби не диванні критики, обісрались би ви знову, хоча після забитого гола-красеня від Ярмоленко-Зінченко чомусь хлопці дуже швидко опустили руки і дали шанс Швеції, добре, що все так закінчилось. Я розумію коли експерти чи вболівальники говорять такі речі, але гравцям потрібно закрити рота, відпочити і працювати мовчки далі щоб ці диванні критики в майбутньому мали як можна менше приводів для своєї критики
    История ж вроде как не терпит "если бы " "как бы " .
    Сборная в четвертьфинале. Уже ) Факт ! Что ж вам ещё надо ?))))
    Или вы серьёзно думаете что идёт теоретическое занятие, связки там , разбор и тут Шева такой: ребята, та посмотрите же как вас на Спорт. ЮА обосрали люди с левыми никами, левыми флагами да ещё и половина малограмотные. Да куда ж это годится!! Даваете же дадим pike1 ( это же вроде щука, не? С фамилии придумали ?)))) насладиться наконец-то моментом ))
    Добра Вам )
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.06.2021 11:43
    0
    Ukraine_Kiev_Fan, 30.06.2021 11:28
    Ничего что на Евро и ЧМ еще нужно попасть? Участие на Евро уже означает, что твоя сборная из числа лучших (Если не учитывать команду хоозяйку).
    За 25 лет один раз играли на ЧМ - серьезное достижение. А касательно ЧЕ - так Фоменко тоже выводил на Евро. И Францию при Фоменко по делу обыгрывали в Киеве 2-0. И Польшу при Фоменко на выезде обыгрывали 3-1 при Фоменко. А при Михайличенко Англия в Днепре побеждали. А еще была победа над Португалией в 2-1 при Сабо в 1996.
    -
    Шевченко сам без ассистентов как специалист слабее Фоменко. Тассотти и Мальдера - это его спасательные круги.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.06.2021 11:40
    0
    alefteev77, 30.06.2021 10:56
    Поэтому нами правят крутые менеджеры олигархи (Ахметов, Суркис, Коломойский, Пинчук) и результаты мы видим уже 30 лет.
    Это подмена понятий. Вы оценивайте Ахметова , Суркиса, Коломойского по их меркам и по их личным выгодам. А то что их личные победы и интересы идут вразрез со страной это уже другой вопрос. Шева вроде как делает результат для сборной , не ?
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 30.06.2021 11:30
    0
    якби не диванні критики, обісрались би ви знову, хоча після забитого гола-красеня від Ярмоленко-Зінченко чомусь хлопці дуже швидко опустили руки і дали шанс Швеції, добре, що все так закінчилось. Я розумію коли експерти чи вболівальники говорять такі речі, але гравцям потрібно закрити рота, відпочити і працювати мовчки далі щоб ці диванні критики в майбутньому мали як можна менше приводів для своєї критики
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 30.06.2021 11:29
    -1
    А не диванным можно вас критиковать? Или диванным зрителям нужно все хвалить, даже за игру против Австрии и 2й тайм Македонии?
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 30.06.2021 11:28
    0
    alefteev77, 30.06.2021 10:41
    Большой привет от профессионального диванного эксперта и вам, Андрей, вратарь великого клуба и не менее великой сборной.
    -
    Мнение не поменялось. Сборная - среднего уровня. Тренер Шевченко без Тассотти и Мальдеры не факт, что вообще тренер.
    -
    По игре мы не заслуживаем быть в 1/4 на этом Евро. Но раз в 15 лет и такая сборная как Украина иногда проползает в 1/4 больших турниров.
    -
    Победы над Саудовской Аравией и Тунисом (с пенальти) и болото с Швейцарией в 2006.
    Победа над самой слабой Северной Македонией и попадание в 1/8 и болото со Швецией в 2021.
    Не знаю как таким можно хвастаться. Но видно, можно.
    Ничего что на Евро и ЧМ еще нужно попасть? Участие на Евро уже означает, что твоя сборная из числа лучших (Если не учитывать команду хоозяйку).
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 30.06.2021 11:09
    -1
    maverik, 30.06.2021 11:07
    Андрей ты не прав,критика была по делу.И часть этой победы принадлежит и болельщикам которые высказали свое мнение особенно касаемо игры с Австрией.Если бы не Ваше желание заткнуть рты диванным экспертам то этой победы не было.СЛАВА УКРАИНЕ !!!
    Часть этой победы принадлежит Польше. Которая попила крови у Шведов.
    А сейчас прыгает до потолка от счастья.)))
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 30.06.2021 11:07
    +2
    Є люди у яких певні життєві проблеми,можливо проблеми з головою ,тому вони і критикують.Переважно в неадекватній формі.І хочу нагадати, що критика була після Австрії до того було більше позитиву ніж негативу.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 30.06.2021 11:07
    0
    Спасибо. Я уже ждал, что Пятова выпустят на серию пенальти.
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 30.06.2021 11:07
    +5
    Андрей ты не прав,критика была по делу.И часть этой победы принадлежит и болельщикам которые высказали свое мнение особенно касаемо игры с Австрией.Если бы не Ваше желание заткнуть рты диванным экспертам то этой победы не было.СЛАВА УКРАИНЕ !!!
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.06.2021 11:04
    +1
    john2222, 30.06.2021 10:58
    потому что зебилов и ваты - 73%, включая тебя!
    Павелко, Фукс, Ахметов, Суркис, Королевская и друг Абрамовича - патриоты.
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 30.06.2021 11:03
    +8
    Андрей, к чему эта бравада???
    Матч с Австрией был не просто ужасен, он был почти катастрофичен во всём кроме счёта. Нам фортуна помогла встретится на данном этапе со шведами. Парни, делайте выводы и ставайте лучше, ведь вы же профессиональные футболисты
    Ссылка
    john2222
    online
      john2222, 30.06.2021 10:59
    0
    john2222, 30.06.2021 10:58
    потому что зебилов и ваты - 73%, включая тебя!
    хотя не факт что ты с Украины!
    Ссылка
    john2222
    online
      john2222, 30.06.2021 10:58
    -1
    alefteev77, 30.06.2021 10:56
    Поэтому нами правят крутые менеджеры олигархи (Ахметов, Суркис, Коломойский, Пинчук) и результаты мы видим уже 30 лет.
    потому что зебилов и ваты - 73%, включая тебя!
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 30.06.2021 10:58
    +8
    Критика была справедливой и то же мотивировала команду победить в этом матче.
    Ссылка
    john2222
    online
      john2222, 30.06.2021 10:58
    -2
    alefteev77, 30.06.2021 10:41
    Большой привет от профессионального диванного эксперта и вам, Андрей, вратарь великого клуба и не менее великой сборной.
    -
    Мнение не поменялось. Сборная - среднего уровня. Тренер Шевченко без Тассотти и Мальдеры не факт, что вообще тренер.
    -
    По игре мы не заслуживаем быть в 1/4 на этом Евро. Но раз в 15 лет и такая сборная как Украина иногда проползает в 1/4 больших турниров.
    -
    Победы над Саудовской Аравией и Тунисом (с пенальти) и болото с Швейцарией в 2006.
    Победа над самой слабой Северной Македонией и попадание в 1/8 и болото со Швецией в 2021.
    Не знаю как таким можно хвастаться. Но видно, можно.
    насрать на твое мнение!
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.06.2021 10:56
    0
    Евгений Семыкин, 30.06.2021 10:46
    Прошу прощения, а не является ли для Вас показателем крутого тренера и менеджера то что он как раз и подобрал нужных помощников ? Неужели директор строительной компании сам и красит и котлован роет и замки врезает ?
    Поэтому нами правят крутые менеджеры олигархи (Ахметов, Суркис, Коломойский, Пинчук) и результаты мы видим уже 30 лет.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.06.2021 10:46
    +11
    alefteev77, 30.06.2021 10:41
    Большой привет от профессионального диванного эксперта и вам, Андрей, вратарь великого клуба и не менее великой сборной.
    -
    Мнение не поменялось. Сборная - среднего уровня. Тренер Шевченко без Тассотти и Мальдеры не факт, что вообще тренер.
    -
    По игре мы не заслуживаем быть в 1/4 на этом Евро. Но раз в 15 лет и такая сборная как Украина иногда проползает в 1/4 больших турниров.
    -
    Победы над Саудовской Аравией и Тунисом (с пенальти) и болото с Швейцарией в 2006.
    Победа над самой слабой Северной Македонией и попадание в 1/8 и болото со Швецией в 2021.
    Не знаю как таким можно хвастаться. Но видно, можно.
    Прошу прощения, а не является ли для Вас показателем крутого тренера и менеджера то что он как раз и подобрал нужных помощников ? Неужели директор строительной компании сам и красит и котлован роет и замки врезает ?
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 30.06.2021 11:03
    +8
    Андрей, к чему эта бравада???
    Матч с Австрией был не просто ужасен, он был почти катастрофичен во всём кроме счёта. Нам фортуна помогла встретится на данном этапе со шведами. Парни, делайте выводы и ставайте лучше, ведь вы же профессиональные футболисты
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 30.06.2021 10:58
    +8
    Критика была справедливой и то же мотивировала команду победить в этом матче.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 30.06.2021 10:36
    +6
    Разок выложились как того от них требуется и понеслась бравада. Еще с Англией играть, рано расслабили булки. С ДР, кароч
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 30.06.2021 11:07
    +5
    Андрей ты не прав,критика была по делу.И часть этой победы принадлежит и болельщикам которые высказали свое мнение особенно касаемо игры с Австрией.Если бы не Ваше желание заткнуть рты диванным экспертам то этой победы не было.СЛАВА УКРАИНЕ !!!
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 30.06.2021 10:47
    +5
    Сергій Байдала, 30.06.2021 10:39
    привіт диванним критикам від ЛАВОЧНОГО КРИТИКА диванних критиків
    Это капитан команда, легенда, лучший ГК в истории ее, наибольшее количество матчей, а еще он вывел эту команду на это Евро, а сейчас все равно ей помогает, пусть и не играя. Это ты с лавки только рассказываешь)
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 30.06.2021 11:07
    +2
    Є люди у яких певні життєві проблеми,можливо проблеми з головою ,тому вони і критикують.Переважно в неадекватній формі.І хочу нагадати, що критика була після Австрії до того було більше позитиву ніж негативу.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.06.2021 11:49
    +1
    Евгений Семыкин, 30.06.2021 11:40
    Это подмена понятий. Вы оценивайте Ахметова , Суркиса, Коломойского по их меркам и по их личным выгодам. А то что их личные победы и интересы идут вразрез со страной это уже другой вопрос. Шева вроде как делает результат для сборной , не ?
    Та да .... пророссийские олигархи, сидящие на энергетике, коммуналке и природных ресурсах, получающие дотации и преференции от государства - это действительно подмена понятий. Гении бизнеса и мастера своего дела
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.06.2021 11:04
    +1
    john2222, 30.06.2021 10:58
    потому что зебилов и ваты - 73%, включая тебя!
    Павелко, Фукс, Ахметов, Суркис, Королевская и друг Абрамовича - патриоты.
    Ссылка
    Сергій Байдала
    online
      Сергій Байдала, 30.06.2021 10:39
    +1
    привіт диванним критикам від ЛАВОЧНОГО КРИТИКА диванних критиків
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.06.2021 11:51
    0
    Mr.Budd, 30.06.2021 11:29
    А не диванным можно вас критиковать? Или диванным зрителям нужно все хвалить, даже за игру против Австрии и 2й тайм Македонии?
    Они просто совковые ментально. Критику нужно удалять, критикам закрывать рот.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.06.2021 11:47
    0
    alefteev77, 30.06.2021 11:43
    За 25 лет один раз играли на ЧМ - серьезное достижение. А касательно ЧЕ - так Фоменко тоже выводил на Евро. И Францию при Фоменко по делу обыгрывали в Киеве 2-0. И Польшу при Фоменко на выезде обыгрывали 3-1 при Фоменко. А при Михайличенко Англия в Днепре побеждали. А еще была победа над Португалией в 2-1 при Сабо в 1996.
    -
    Шевченко сам без ассистентов как специалист слабее Фоменко. Тассотти и Мальдера - это его спасательные круги.
    Вы самурай ?) Результат или путь... вы выбираете путь ?)
    Мальдера, Тасотти круги, ок... Ещё что-то ок.. Но важен же итог.
    Вас бабушка благодарила ког-дато за помощь в посадке картошки ? Или говорила: ну внук, молодец конечно, но если бы не наша крутая лопата... где бы ты был )))
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.06.2021 11:45
    0
    pike1, 30.06.2021 11:30
    якби не диванні критики, обісрались би ви знову, хоча після забитого гола-красеня від Ярмоленко-Зінченко чомусь хлопці дуже швидко опустили руки і дали шанс Швеції, добре, що все так закінчилось. Я розумію коли експерти чи вболівальники говорять такі речі, але гравцям потрібно закрити рота, відпочити і працювати мовчки далі щоб ці диванні критики в майбутньому мали як можна менше приводів для своєї критики
    История ж вроде как не терпит "если бы " "как бы " .
    Сборная в четвертьфинале. Уже ) Факт ! Что ж вам ещё надо ?))))
    Или вы серьёзно думаете что идёт теоретическое занятие, связки там , разбор и тут Шева такой: ребята, та посмотрите же как вас на Спорт. ЮА обосрали люди с левыми никами, левыми флагами да ещё и половина малограмотные. Да куда ж это годится!! Даваете же дадим pike1 ( это же вроде щука, не? С фамилии придумали ?)))) насладиться наконец-то моментом ))
    Добра Вам )
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.06.2021 11:43
    0
    Ukraine_Kiev_Fan, 30.06.2021 11:28
    Ничего что на Евро и ЧМ еще нужно попасть? Участие на Евро уже означает, что твоя сборная из числа лучших (Если не учитывать команду хоозяйку).
    За 25 лет один раз играли на ЧМ - серьезное достижение. А касательно ЧЕ - так Фоменко тоже выводил на Евро. И Францию при Фоменко по делу обыгрывали в Киеве 2-0. И Польшу при Фоменко на выезде обыгрывали 3-1 при Фоменко. А при Михайличенко Англия в Днепре побеждали. А еще была победа над Португалией в 2-1 при Сабо в 1996.
    -
    Шевченко сам без ассистентов как специалист слабее Фоменко. Тассотти и Мальдера - это его спасательные круги.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.06.2021 11:40
    0
    alefteev77, 30.06.2021 10:56
    Поэтому нами правят крутые менеджеры олигархи (Ахметов, Суркис, Коломойский, Пинчук) и результаты мы видим уже 30 лет.
    Это подмена понятий. Вы оценивайте Ахметова , Суркиса, Коломойского по их меркам и по их личным выгодам. А то что их личные победы и интересы идут вразрез со страной это уже другой вопрос. Шева вроде как делает результат для сборной , не ?
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 30.06.2021 11:30
    0
    якби не диванні критики, обісрались би ви знову, хоча після забитого гола-красеня від Ярмоленко-Зінченко чомусь хлопці дуже швидко опустили руки і дали шанс Швеції, добре, що все так закінчилось. Я розумію коли експерти чи вболівальники говорять такі речі, але гравцям потрібно закрити рота, відпочити і працювати мовчки далі щоб ці диванні критики в майбутньому мали як можна менше приводів для своєї критики
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 30.06.2021 11:28
    0
    alefteev77, 30.06.2021 10:41
    Большой привет от профессионального диванного эксперта и вам, Андрей, вратарь великого клуба и не менее великой сборной.
    -
    Мнение не поменялось. Сборная - среднего уровня. Тренер Шевченко без Тассотти и Мальдеры не факт, что вообще тренер.
    -
    По игре мы не заслуживаем быть в 1/4 на этом Евро. Но раз в 15 лет и такая сборная как Украина иногда проползает в 1/4 больших турниров.
    -
    Победы над Саудовской Аравией и Тунисом (с пенальти) и болото с Швейцарией в 2006.
    Победа над самой слабой Северной Македонией и попадание в 1/8 и болото со Швецией в 2021.
    Не знаю как таким можно хвастаться. Но видно, можно.
    Ничего что на Евро и ЧМ еще нужно попасть? Участие на Евро уже означает, что твоя сборная из числа лучших (Если не учитывать команду хоозяйку).
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 30.06.2021 11:07
    0
    Спасибо. Я уже ждал, что Пятова выпустят на серию пенальти.
    Ссылка
    john2222
    online
      john2222, 30.06.2021 10:59
    0
    john2222, 30.06.2021 10:58
    потому что зебилов и ваты - 73%, включая тебя!
    хотя не факт что ты с Украины!
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.06.2021 10:56
    0
    Евгений Семыкин, 30.06.2021 10:46
    Прошу прощения, а не является ли для Вас показателем крутого тренера и менеджера то что он как раз и подобрал нужных помощников ? Неужели директор строительной компании сам и красит и котлован роет и замки врезает ?
    Поэтому нами правят крутые менеджеры олигархи (Ахметов, Суркис, Коломойский, Пинчук) и результаты мы видим уже 30 лет.
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