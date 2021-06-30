Артем ФРАНКОВ: «Украина запихнула критикам все их дерьмо обратно в жопу»

Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал победу над Швецией (2:1) и выход в четвертьфинал чемпионата Европы-2020.
«Нужно теперь собраться и дать бой англичанам. Мы с ними сейчас в равных положениях. Мы уже поднялись туда, на что не очень рассчитывали. В этом плане не стоит злить судьбу. Я не ждал от матча с Швецией и близко какой-то зрелищности. То, что сделала Украина, — это характер. Она показала, что в футбол играет ничуть не хуже сборной Швеции. А сборная Швеция в своей группе была выше Испании. У нас сейчас впереди англичане. Мы дадим им бой. Есть ли амбиции выиграть турнир? Нет такого слона, которого нельзя съесть при наличии хорошей прожарки и хорошего кетчупа.
Не было злопыхателей. Была жесткая критика людей, обиженных отношением сборной в одном конкретном матче. Сегодня сборная принесла роскошные извинения болельщикам. Наша команда триумфально вернулась на Евро. Наша сборная запихнула критикам все дерьмо обратно в жопу», — сказал Франков.
Сборная Украины в 1/4 финала Евро встретится с Англией, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).
Источник — Спорт-Экспресс
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Вот Гордон сказал в студии Украина 24 перед игрой: Если наши выиграют, то вылью стакан воды на голову. Так и сделал. А потом и ведущий, Голованов.
А этот? Почему до игры так не сказал.
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Дякую, я якраз снідав, ось вам ще варіанти для заголовку:
Все, що висцяли запроторили назад до пенісу;
Все, що виблювали, назад запхнули в горлянку;
Вмилися своїм поносом;
Одристалися по самі вуха.
----------------
Не дякуйте.
Вот Гордон сказал в студии Украина 24 перед игрой: Если наши выиграют, то вылью стакан воды на голову. Так и сделал. А потом и ведущий, Голованов.
А этот? Почему до игры так не сказал.
------------------------
Дякую, я якраз снідав, ось вам ще варіанти для заголовку:
Все, що висцяли запроторили назад до пенісу;
Все, що виблювали, назад запхнули в горлянку;
Вмилися своїм поносом;
Одристалися по самі вуха.
----------------
Не дякуйте.
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