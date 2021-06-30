Артем ФРАНКОВ: «Украина запихнула критикам все их дерьмо обратно в жопу»

Известный журналист высказался о победе Украины над Швецией

  • 30.06.2021 10:22
  • 1899 просмотров
  • 6 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Украина запихнула критикам все их дерьмо обратно в жопу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал победу над Швецией (2:1) и выход в четвертьфинал чемпионата Европы-2020.

«Нужно теперь собраться и дать бой англичанам. Мы с ними сейчас в равных положениях. Мы уже поднялись туда, на что не очень рассчитывали. В этом плане не стоит злить судьбу. Я не ждал от матча с Швецией и близко какой-то зрелищности. То, что сделала Украина, — это характер. Она показала, что в футбол играет ничуть не хуже сборной Швеции. А сборная Швеция в своей группе была выше Испании. У нас сейчас впереди англичане. Мы дадим им бой. Есть ли амбиции выиграть турнир? Нет такого слона, которого нельзя съесть при наличии хорошей прожарки и хорошего кетчупа.

Не было злопыхателей. Была жесткая критика людей, обиженных отношением сборной в одном конкретном матче. Сегодня сборная принесла роскошные извинения болельщикам. Наша команда триумфально вернулась на Евро. Наша сборная запихнула критикам все дерьмо обратно в жопу», — сказал Франков.

Сборная Украины в 1/4 финала Евро встретится с Англией, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).

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Источник — Спорт-Экспресс

(11 голосов)

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Комментарии
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 30.06.2021 10:41
    0
    Та чо такі наші футболісти і журналісти зашкварні, від перемоги над Шведами позорна гра з Австрійцями не змінилася, зараз зара виграли хлопці молодці затащили за це дякуємо, тоді були ніяки за те і критикуємо, це якби логічно
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 30.06.2021 10:34
    0
    Так уже достигнут успех или еще нет? Разложи всё без экскрементов.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 30.06.2021 10:33
    0
    Интересно, а какой текст Франков заготовил на случай поражения?
    Вот Гордон сказал в студии Украина 24 перед игрой: Если наши выиграют, то вылью стакан воды на голову. Так и сделал. А потом и ведущий, Голованов.
    А этот? Почему до игры так не сказал.
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.06.2021 10:32
    +1
    артём не забудь потом душ принять
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    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 30.06.2021 10:30
    0
    "запхнула критикам все лайно назад в дупу"
    ------------------------
    Дякую, я якраз снідав, ось вам ще варіанти для заголовку:
    Все, що висцяли запроторили назад до пенісу;
    Все, що виблювали, назад запхнули в горлянку;
    Вмилися своїм поносом;
    Одристалися по самі вуха.
    ----------------
    Не дякуйте.
    Ссылка
    Viktor VK
    online
      Viktor VK, 30.06.2021 10:26
    +1
    Вот тобі , Франков, і твоє ж лайно і засунула назад.)))
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.06.2021 10:32
    +1
    артём не забудь потом душ принять
    Ссылка
    Viktor VK
    online
      Viktor VK, 30.06.2021 10:26
    +1
    Вот тобі , Франков, і твоє ж лайно і засунула назад.)))
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 30.06.2021 10:41
    0
    Та чо такі наші футболісти і журналісти зашкварні, від перемоги над Шведами позорна гра з Австрійцями не змінилася, зараз зара виграли хлопці молодці затащили за це дякуємо, тоді були ніяки за те і критикуємо, це якби логічно
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 30.06.2021 10:34
    0
    Так уже достигнут успех или еще нет? Разложи всё без экскрементов.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 30.06.2021 10:33
    0
    Интересно, а какой текст Франков заготовил на случай поражения?
    Вот Гордон сказал в студии Украина 24 перед игрой: Если наши выиграют, то вылью стакан воды на голову. Так и сделал. А потом и ведущий, Голованов.
    А этот? Почему до игры так не сказал.
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 30.06.2021 10:30
    0
    "запхнула критикам все лайно назад в дупу"
    ------------------------
    Дякую, я якраз снідав, ось вам ще варіанти для заголовку:
    Все, що висцяли запроторили назад до пенісу;
    Все, що виблювали, назад запхнули в горлянку;
    Вмилися своїм поносом;
    Одристалися по самі вуха.
    ----------------
    Не дякуйте.
    Ссылка
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