Артем ФРАНКОВ: «Украина запихнула критикам все их дерьмо обратно в жопу»

Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал победу над Швецией (2:1) и выход в четвертьфинал чемпионата Европы-2020.

«Нужно теперь собраться и дать бой англичанам. Мы с ними сейчас в равных положениях. Мы уже поднялись туда, на что не очень рассчитывали. В этом плане не стоит злить судьбу. Я не ждал от матча с Швецией и близко какой-то зрелищности. То, что сделала Украина, — это характер. Она показала, что в футбол играет ничуть не хуже сборной Швеции. А сборная Швеция в своей группе была выше Испании. У нас сейчас впереди англичане. Мы дадим им бой. Есть ли амбиции выиграть турнир? Нет такого слона, которого нельзя съесть при наличии хорошей прожарки и хорошего кетчупа.

Не было злопыхателей. Была жесткая критика людей, обиженных отношением сборной в одном конкретном матче. Сегодня сборная принесла роскошные извинения болельщикам. Наша команда триумфально вернулась на Евро. Наша сборная запихнула критикам все дерьмо обратно в жопу», — сказал Франков.

Сборная Украины в 1/4 финала Евро встретится с Англией, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).