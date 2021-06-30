Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы желали этого, и мы выиграли»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Швецией (2:1) в поединке 1/8 финала Евро-2020.
«Мы желали этого, и мы выиграли, играя с силой и гордостью! Вперед, в четвертьфинал… все вместе!», — написал Шевченко после матча.
В 1/4 финала турнира Украина встретится с Англией. Матч состоится в Риме в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени.
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