Тарас СТЕПАНЕНКО: «Благодарны Швеции за такой шанс»

Хавбек сборной Украины – о выходе в четвертьфинал Евро-2020

  • 30.06.2021 09:38
  • 3608 просмотров
  • 2 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Благодарны Швеции за такой шанс»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над национальной командой Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

«Мы очень готовились к этой игре. Сборная Швеции нам подарила шанс участвовать в плей-офф чемпионата Европы, и за этот шанс мы им очень благодарны. Сегодня мы хотели, раз уж нам такой шанс предоставили, выложиться на полную, чтобы наша страна нами гордилась. Мы все сделали для этого сегодня.

Вы знаете, мы сейчас смотрим, что футбол непредсказуем. Вчера Швейцария прошла Францию. Поэтому все может быть. Наша задача – играть до конца, верить в нашу победу, идти вперед. А там уже как судьба решит», - сказал Степаненко.

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Источник — УЕФА

(21 голос)

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Комментарии
    victorpolo
    online
      victorpolo, 30.06.2021 10:09
    +1
    Все верно сказал Тарас. Было видно, что выложились на поле на 101%. Спасибо судьбе за этот шанс - ребята играли с полной самоотдачей. И даже если бы результат был другой - вряд ли бы кто то сказал плохое слово в сторону наших футболистов!!!
    Думаю, на Англию сил не хватит уже... но главное - не слить безвольно! проиграть можно, но при этом остаться уважаемым!!!
    А может и не проиграть? )))
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 30.06.2021 09:44
    +6
    Шведы: "Благодарности не надо. Мы любим Украину, на этом турнире мы всё сделали возможное для неё даже пожертвоваф собой, так что упрекать нас нечем, надеемся до скорой встречи! Удачи сборной Украины!".
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 30.06.2021 09:44
    +6
    Шведы: "Благодарности не надо. Мы любим Украину, на этом турнире мы всё сделали возможное для неё даже пожертвоваф собой, так что упрекать нас нечем, надеемся до скорой встречи! Удачи сборной Украины!".
    Ссылка
    victorpolo
    online
      victorpolo, 30.06.2021 10:09
    +1
    Все верно сказал Тарас. Было видно, что выложились на поле на 101%. Спасибо судьбе за этот шанс - ребята играли с полной самоотдачей. И даже если бы результат был другой - вряд ли бы кто то сказал плохое слово в сторону наших футболистов!!!
    Думаю, на Англию сил не хватит уже... но главное - не слить безвольно! проиграть можно, но при этом остаться уважаемым!!!
    А может и не проиграть? )))
    Ссылка
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