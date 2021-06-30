Тарас СТЕПАНЕНКО: «Благодарны Швеции за такой шанс»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над национальной командой Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

«Мы очень готовились к этой игре. Сборная Швеции нам подарила шанс участвовать в плей-офф чемпионата Европы, и за этот шанс мы им очень благодарны. Сегодня мы хотели, раз уж нам такой шанс предоставили, выложиться на полную, чтобы наша страна нами гордилась. Мы все сделали для этого сегодня.

Вы знаете, мы сейчас смотрим, что футбол непредсказуем. Вчера Швейцария прошла Францию. Поэтому все может быть. Наша задача – играть до конца, верить в нашу победу, идти вперед. А там уже как судьба решит», - сказал Степаненко.