Основной игрок Николаева расторг контракт с клубом

Очередным футболистом, забравшим документы из МФК «Николаев», стал голкипер Андрей Бубенцов.
Уроженец Марганца присоединился к николаевской команде в феврале 2021 года, перейдя из «ВПК-Агро».
В весенней части сезона 23-летний Бубенцов был основным вратарем южан, приняв участие во всех 14 официальных матчах этого года.
«Николаев» завершил чемпионат Первой лиги на 4-м месте, но на прошлой неделе объявил о переводе команды во Вторую лигу в связи с недостаточным финансированием.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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