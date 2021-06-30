Основной игрок Николаева расторг контракт с клубом

Очередным футболистом, забравшим документы из МФК «Николаев», стал голкипер Андрей Бубенцов.

Уроженец Марганца присоединился к николаевской команде в феврале 2021 года, перейдя из «ВПК-Агро».

В весенней части сезона 23-летний Бубенцов был основным вратарем южан, приняв участие во всех 14 официальных матчах этого года.

«Николаев» завершил чемпионат Первой лиги на 4-м месте, но на прошлой неделе объявил о переводе команды во Вторую лигу в связи с недостаточным финансированием.