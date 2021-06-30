Посол Швеции поздравил Украину с выходом в четвертьфинал Евро-2020

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг поздравил сборную Украины по футболу с победой над Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

Дипломат одел футболку сборной Украины и сначала написал, что победит кто-то из желто-синих, а после матча поздравил украинцев: «Слава Украине! Героям слава».

Напомним, что ранее Тиберг мемом поздравил Украину с выходом в плей-офф Евро-2020.