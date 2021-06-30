Посол Швеции поздравил Украину с выходом в четвертьфинал Евро-2020

Украинцы выбили из турнира шведов

  • 30.06.2021 09:06
  • 4942 просмотра
  • 6 комментариев
Посол Швеции поздравил Украину с выходом в четвертьфинал Евро-2020
© twitter.com/TobiasThyberg

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг поздравил сборную Украины по футболу с победой над Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

Дипломат одел футболку сборной Украины и сначала написал, что победит кто-то из желто-синих, а после матча поздравил украинцев: «Слава Украине! Героям слава».

Напомним, что ранее Тиберг мемом поздравил Украину с выходом в плей-офф Евро-2020.

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 30.06.2021 10:18
    0
    А де мем з каналізацією????
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 30.06.2021 09:43
    -2
    Как бы инглиш неплохо выучить журналюге
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 30.06.2021 09:41
    +5
    Посол Швеции: "Наша сборная доказала, что шведы более всего люблят Украину, мы сделали всё возможное для неё на этом турнире, так что упрекать нас нечем".
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 30.06.2021 09:37
    +7
    Господа фаны, ход за Вами, поблагодарите посла очередным баннером, походу нормальный чувак.
    Ссылка
    Ihor Bielyshev
    online
      Ihor Bielyshev, 30.06.2021 09:25
    +3
    А що, англійської в редакції ніхто не знає? Де там привітання?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 30.06.2021 09:14
    +12
    Респект Тобиас!
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 30.06.2021 09:14
    +12
    Респект Тобиас!
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 30.06.2021 09:37
    +7
    Господа фаны, ход за Вами, поблагодарите посла очередным баннером, походу нормальный чувак.
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 30.06.2021 09:41
    +5
    Посол Швеции: "Наша сборная доказала, что шведы более всего люблят Украину, мы сделали всё возможное для неё на этом турнире, так что упрекать нас нечем".
    Ссылка
    Ihor Bielyshev
    online
      Ihor Bielyshev, 30.06.2021 09:25
    +3
    А що, англійської в редакції ніхто не знає? Де там привітання?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 30.06.2021 10:18
    0
    А де мем з каналізацією????
    Ссылка
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