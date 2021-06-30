Эмиль ФОРСБЕРГ: «Мы были лучше Украины на поле»

Хавбек шведов разочарован поражением

  • 30.06.2021 08:44
  • 3714 просмотров
  • 10 комментариев
Эмиль ФОРСБЕРГ: «Мы были лучше Украины на поле»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг прокомментировал поражение от Украины (1:2) в 1/8 финала Евро-2020.

«Это было больно. Думаю, мы были лучше на поле, но пропустили необязательный гол, затем били в штангу и перекладину. Мы заслуживали лучшего, но... Не сегодня. 

Конечно, сложно играть, когда остаешься в меньшинстве в дополнительное время. Но мы боролись всей командой, обещая друг другу не сдаваться. Но затем в последнем игровом моменте, после последней подачи они забили гол. Получилось очень жестко. 

Я бы променял все свои голы на наш выход в следующий раунд. Сейчас мне просто грустно. Цели наши были куда более высокие», - сказал Форсберг. 

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Источник — УЕФА

(23 голоса)

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Комментарии
    Barsa
      Barsa, 30.06.2021 09:02
    +1
    Seregga1, 30.06.2021 08:58
    Прчем намного лучше!!!
    Ничем не лучше,да еще и играли грубо шведы
    Ссылка
    vitaly78
    online
      vitaly78, 30.06.2021 09:01
    0
    Счет матча говорит сам за себя
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.06.2021 08:59
    +1
    А вы думали мы Гибралтар
    Ссылка
    Seregga1
    online
      Seregga1, 30.06.2021 08:58
    -5
    Прчем намного лучше!!!
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    Sauron
    online
      Sauron, 30.06.2021 08:58
    +1
    samird, 30.06.2021 08:56
    Его расстройство понятно. Единственный у шведов, кто показал классный футбол (ну и Исак немного). Остальные - дровосеки.
    Не согласен, у них классная сборная, но наши тренеры обыграли ихних.
    Швеция и Турция - наши клиенты. В любом состоянии СбУ их будет обыгрывать.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 30.06.2021 08:56
    +1
    Его расстройство понятно. Единственный у шведов, кто показал классный футбол (ну и Исак немного). Остальные - дровосеки.
    Ссылка
    Болела
    online
      Болела, 30.06.2021 08:56
    +5
    Кращий той,хто в 1/4
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 30.06.2021 08:53
    +1
    Подивися на табло та закрий своє єбло...
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 30.06.2021 08:50
    +3
    По грі було видно, що ви недооцінили Україну, думали одною ногою нас розкатаєте... Ну і не дивно, після матчу з Австрією так і виглядало
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 30.06.2021 08:50
    +7
    Так, якщо узяти весь матч, ви грали дещо краще і створили більше гострих моментів, але відкрию тобі одну таємницю, у футболі виграє не той, хто грає краще, а той, хто забиває більше голів.
    А ще той, хто б'є, не у стійки-поперечини, а у ворота
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 30.06.2021 08:50
    +7
    Так, якщо узяти весь матч, ви грали дещо краще і створили більше гострих моментів, але відкрию тобі одну таємницю, у футболі виграє не той, хто грає краще, а той, хто забиває більше голів.
    А ще той, хто б'є, не у стійки-поперечини, а у ворота
    Ссылка
    Болела
    online
      Болела, 30.06.2021 08:56
    +5
    Кращий той,хто в 1/4
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 30.06.2021 08:50
    +3
    По грі було видно, що ви недооцінили Україну, думали одною ногою нас розкатаєте... Ну і не дивно, після матчу з Австрією так і виглядало
    Ссылка
    Barsa
      Barsa, 30.06.2021 09:02
    +1
    Seregga1, 30.06.2021 08:58
    Прчем намного лучше!!!
    Ничем не лучше,да еще и играли грубо шведы
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.06.2021 08:59
    +1
    А вы думали мы Гибралтар
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 30.06.2021 08:58
    +1
    samird, 30.06.2021 08:56
    Его расстройство понятно. Единственный у шведов, кто показал классный футбол (ну и Исак немного). Остальные - дровосеки.
    Не согласен, у них классная сборная, но наши тренеры обыграли ихних.
    Швеция и Турция - наши клиенты. В любом состоянии СбУ их будет обыгрывать.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 30.06.2021 08:56
    +1
    Его расстройство понятно. Единственный у шведов, кто показал классный футбол (ну и Исак немного). Остальные - дровосеки.
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 30.06.2021 08:53
    +1
    Подивися на табло та закрий своє єбло...
    Ссылка
    vitaly78
    online
      vitaly78, 30.06.2021 09:01
    0
    Счет матча говорит сам за себя
    Ссылка
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