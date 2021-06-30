Эмиль ФОРСБЕРГ: «Мы были лучше Украины на поле»

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг прокомментировал поражение от Украины (1:2) в 1/8 финала Евро-2020.
«Это было больно. Думаю, мы были лучше на поле, но пропустили необязательный гол, затем били в штангу и перекладину. Мы заслуживали лучшего, но... Не сегодня.
Конечно, сложно играть, когда остаешься в меньшинстве в дополнительное время. Но мы боролись всей командой, обещая друг другу не сдаваться. Но затем в последнем игровом моменте, после последней подачи они забили гол. Получилось очень жестко.
Я бы променял все свои голы на наш выход в следующий раунд. Сейчас мне просто грустно. Цели наши были куда более высокие», - сказал Форсберг.
Источник — УЕФА
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А ще той, хто б'є, не у стійки-поперечини, а у ворота
А ще той, хто б'є, не у стійки-поперечини, а у ворота
Швеция и Турция - наши клиенты. В любом состоянии СбУ их будет обыгрывать.
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