Эмиль ФОРСБЕРГ: «Мы были лучше Украины на поле»

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг прокомментировал поражение от Украины (1:2) в 1/8 финала Евро-2020.

«Это было больно. Думаю, мы были лучше на поле, но пропустили необязательный гол, затем били в штангу и перекладину. Мы заслуживали лучшего, но... Не сегодня.

Конечно, сложно играть, когда остаешься в меньшинстве в дополнительное время. Но мы боролись всей командой, обещая друг другу не сдаваться. Но затем в последнем игровом моменте, после последней подачи они забили гол. Получилось очень жестко.

Я бы променял все свои голы на наш выход в следующий раунд. Сейчас мне просто грустно. Цели наши были куда более высокие», - сказал Форсберг.