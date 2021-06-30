ЛИНЕКЕР о жестком фоле Даниэльссона: «Это не красная карточка. Это смешно»

Легендарный английский футболист Гари Линекер высказался о фоле Маркуса Даниэльссона на Артеме Беседине. Напомним, швед нанес украинцу травму и был удален с поля.

Украина выиграла со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2020.

«Это не красная карточка. Он имел полное право играть в этот мяч. Замедленный повтор снова превращает безобидный эпизод в нечто большее. Смешно.

Когда ты играешь в мяч, то уже не можешь убрать ногу. Тот факт, что игрок случайно получает из-за этого травму не означает, что это фол, не говоря уже о красной», – написал Линекер.

Артем Беседин был заменен на Виктора Цыганкова.

Удаление Даниэльссона: