ЛИНЕКЕР о жестком фоле Даниэльссона: «Это не красная карточка. Это смешно»

Эксперт выдал неожиданный комментарий

  • 30.06.2021 08:27
  • 9379 просмотров
  • 14 комментариев
ЛИНЕКЕР о жестком фоле Даниэльссона: «Это не красная карточка. Это смешно»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный английский футболист Гари Линекер высказался о фоле Маркуса Даниэльссона на Артеме Беседине. Напомним, швед нанес украинцу травму и был удален с поля.

Украина выиграла со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2020.

«Это не красная карточка. Он имел полное право играть в этот мяч. Замедленный повтор снова превращает безобидный эпизод в нечто большее. Смешно.

Когда ты играешь в мяч, то уже не можешь убрать ногу. Тот факт, что игрок случайно получает из-за этого травму не означает, что это фол, не говоря уже о красной», – написал Линекер.

Артем Беседин был заменен на Виктора Цыганкова.

Удаление Даниэльссона:

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(40 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Андрій Петренко
      Андрій Петренко, 30.06.2021 09:02
    0
    олень
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 30.06.2021 09:01
    +1
    пидар этот Линекер
    Ссылка
    andeka1968
    online
      andeka1968, 30.06.2021 08:57
    +1
    Червона однозначно. Не можна стелитися в підкаті з високо піднятими ногами. і без різниці, що швед був перший на мячі. Лінекера поважаю як супергравця і експерта, але тут він якусь ху..ню сказав.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 30.06.2021 08:51
    +1
    Російські експірти на Матчі, яких я послухав пару хвилин, поки була реклама на наших Футболах перед Великим футболом, теж стогнали що це не червона картка, бо швед був перший на м'ячі, зіграв у м'яч, і йому мовляв не було куди прибрати ногу. Але фактом є те, що швед навмисно не прибрав ногу, типу я ж зіграв у м'яч, а далі я не я і хата не моя... Ніхто мене не переконає, що це не так. Тому й отримав вікінг свою "нагороду" по заслузі.
    Ссылка
    Hell
    online
      Hell, 30.06.2021 08:50
    +2
    Вірю що Україна покаже йому в грі з Англією що він не правий!І в нас ще борг з 2012 за не зарахований гол Девіча!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 30.06.2021 08:43
    +2
    Значит Линекер нас боится больше, чем шведов, если говорит такую туфту!!!
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 30.06.2021 08:40
    +6
    Желаю тебе побывать на месте Беседина!
    Ссылка
    Ярослав Игоревич
    online
      Ярослав Игоревич, 30.06.2021 08:37
    +5
    По такой логике можно после отыгрыша мяча подойти к сопернику и по еблету прописать. Мяч отыгран, а то что зубы вылетели "не означает, что это фол, не говоря уже о красной"
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.06.2021 08:36
    +3
    Нам бы деньков шесть-семь отдохнуть перед игрой - мы бы и линекеров причесали.
    Ссылка
    vitaly78
    online
      vitaly78, 30.06.2021 08:36
    +2
    Прямой ногой в колено и смешно??? Костоломы, особенно в овертайме!!! Нужно уметь проигрывать!!! Сами хотели Украину и думали одной левой пройти, прошли? Всех поздравляю с победой! Ждем финала Италия-Украина!!!!
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 30.06.2021 08:34
    +4
    В мяч сыграл или нет, факт тот что он осознанно шёл прямой высоко поднятой ногой, и когда нога чуть не сложилась пополам, это чистая красная карточка.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 30.06.2021 08:34
    0
    Насправді мушу визнати що коли вмикали повтор то виглядає контакт жахливо, але.. Бесєдін зіштохнувся з шведом вже після того як той звільнився від м'яча.
    Єдине питання до вікінга як можна було не прибрати ногу? І тупо ввігнав шипами, тому червона
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 30.06.2021 08:32
    +6
    Еба..нутый пассажир..
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 30.06.2021 08:31
    +6
    Идёт! Глаза открой! Прямая нога в колено.... Это опасная игра!!!
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 30.06.2021 08:40
    +6
    Желаю тебе побывать на месте Беседина!
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 30.06.2021 08:32
    +6
    Еба..нутый пассажир..
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 30.06.2021 08:31
    +6
    Идёт! Глаза открой! Прямая нога в колено.... Это опасная игра!!!
    Ссылка
    Ярослав Игоревич
    online
      Ярослав Игоревич, 30.06.2021 08:37
    +5
    По такой логике можно после отыгрыша мяча подойти к сопернику и по еблету прописать. Мяч отыгран, а то что зубы вылетели "не означает, что это фол, не говоря уже о красной"
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 30.06.2021 08:34
    +4
    В мяч сыграл или нет, факт тот что он осознанно шёл прямой высоко поднятой ногой, и когда нога чуть не сложилась пополам, это чистая красная карточка.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.06.2021 08:36
    +3
    Нам бы деньков шесть-семь отдохнуть перед игрой - мы бы и линекеров причесали.
    Ссылка
    Hell
    online
      Hell, 30.06.2021 08:50
    +2
    Вірю що Україна покаже йому в грі з Англією що він не правий!І в нас ще борг з 2012 за не зарахований гол Девіча!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 30.06.2021 08:43
    +2
    Значит Линекер нас боится больше, чем шведов, если говорит такую туфту!!!
    Ссылка
    vitaly78
    online
      vitaly78, 30.06.2021 08:36
    +2
    Прямой ногой в колено и смешно??? Костоломы, особенно в овертайме!!! Нужно уметь проигрывать!!! Сами хотели Украину и думали одной левой пройти, прошли? Всех поздравляю с победой! Ждем финала Италия-Украина!!!!
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 30.06.2021 09:01
    +1
    пидар этот Линекер
    Ссылка
    andeka1968
    online
      andeka1968, 30.06.2021 08:57
    +1
    Червона однозначно. Не можна стелитися в підкаті з високо піднятими ногами. і без різниці, що швед був перший на мячі. Лінекера поважаю як супергравця і експерта, але тут він якусь ху..ню сказав.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 30.06.2021 08:51
    +1
    Російські експірти на Матчі, яких я послухав пару хвилин, поки була реклама на наших Футболах перед Великим футболом, теж стогнали що це не червона картка, бо швед був перший на м'ячі, зіграв у м'яч, і йому мовляв не було куди прибрати ногу. Але фактом є те, що швед навмисно не прибрав ногу, типу я ж зіграв у м'яч, а далі я не я і хата не моя... Ніхто мене не переконає, що це не так. Тому й отримав вікінг свою "нагороду" по заслузі.
    Ссылка
    Андрій Петренко
      Андрій Петренко, 30.06.2021 09:02
    0
    олень
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 30.06.2021 08:34
    0
    Насправді мушу визнати що коли вмикали повтор то виглядає контакт жахливо, але.. Бесєдін зіштохнувся з шведом вже після того як той звільнився від м'яча.
    Єдине питання до вікінга як можна було не прибрати ногу? І тупо ввігнав шипами, тому червона
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности