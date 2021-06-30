Александр ШОВКОВСКИЙ: «Надеемся, что с Бесединым все обойдется»

Тренер сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал историческую победу в 1/8 финала Евро-2020 над сборной Швеции.

«К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой!

Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах на Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом!

Мы все надеемся, что все обойдется и не будет сильных повреждений! Он вынуждено покидает расположение команды и возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование! И вернуться еще более сильным!», - написал Шовковский в Instagram.