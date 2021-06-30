Александр ШОВКОВСКИЙ: «Надеемся, что с Бесединым все обойдется»

Тренер сборной Украины высказался о травме форварда

  • 30.06.2021 08:04
  • 4337 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Надеемся, что с Бесединым все обойдется»
© УАФ. Александр Шовковский

Тренер сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал историческую победу в 1/8 финала Евро-2020 над сборной Швеции.

«К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой!

Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах на Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом!

Мы все надеемся, что все обойдется и не будет сильных повреждений! Он вынуждено покидает расположение команды и возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование! И вернуться еще более сильным!», - написал Шовковский в Instagram.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    cooperpavel
    online
      cooperpavel, 30.06.2021 08:36
    +2
    Скорейшего выздоровления!!!
    Ссылка
    cooperpavel
    online
      cooperpavel, 30.06.2021 08:36
    +2
    Скорейшего выздоровления!!!
    Ссылка
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