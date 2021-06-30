А мы еще здесь! Вся группа смерти уехала домой, соперники Украины – тоже

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме) и вышла в четвертьфинал.

Любопытно, что все представители группы смерти (Франция, Германия, Португалия) уехали домой после 1/8 финала.

Соперники Украины по группе C (Нидерланды и Австрия) тоже покинули континентальный форум до стадии четвертьфиналов.

Команды из группы смерти дружно проиграли в 1/8 финала:

Франция уступила Швейцарии – 3:3 (пен. 4:5)

уступила Швейцарии – 3:3 (пен. 4:5) Германия проиграла Англии – 0:2

проиграла Англии – 0:2 Португалия не прошла Бельгию – 0:1

не прошла Бельгию – 0:1 Венгрия не вышла из группы

Соперники Украины по группе C