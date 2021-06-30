А мы еще здесь! Вся группа смерти уехала домой, соперники Украины – тоже

Украина переиграла Швецию в овертайме и вышла в четвертьфинал

  • 30.06.2021 03:59
  • 274 просмотра
  • 1 комментарий
А мы еще здесь! Вся группа смерти уехала домой, соперники Украины – тоже
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме) и вышла в четвертьфинал. 

Любопытно, что все представители группы смерти (Франция, Германия, Португалия) уехали домой после 1/8 финала.

Соперники Украины по группе C (Нидерланды и Австрия) тоже покинули континентальный форум до стадии четвертьфиналов.

Команды из группы смерти дружно проиграли в 1/8 финала:

  • Франция уступила Швейцарии – 3:3 (пен. 4:5)
  • Германия проиграла Англии – 0:2
  • Португалия не прошла Бельгию – 0:1
  • Венгрия не вышла из группы

Соперники Украины по группе C

  • Нидерланды проиграли Чехии – 0:2
  • Австрия проиграла Италии – 1:2 (д. в.)
  • Северная Македония не вышла из группы

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 30.06.2021 04:14
    0
    Fun fact: 3 из 4 команд, занявших третье место в группах прошли в четверть-финал. Единственная команда, которая не смогла этого сделать - Португалия!
    Ссылка
    Dinamo-fan
    online
      Dinamo-fan, 30.06.2021 04:14
    0
    Fun fact: 3 из 4 команд, занявших третье место в группах прошли в четверть-финал. Единственная команда, которая не смогла этого сделать - Португалия!
    Ссылка
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