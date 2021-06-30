А мы еще здесь! Вся группа смерти уехала домой, соперники Украины – тоже

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме) и вышла в четвертьфинал.
Любопытно, что все представители группы смерти (Франция, Германия, Португалия) уехали домой после 1/8 финала.
Соперники Украины по группе C (Нидерланды и Австрия) тоже покинули континентальный форум до стадии четвертьфиналов.
Команды из группы смерти дружно проиграли в 1/8 финала:
- Франция уступила Швейцарии – 3:3 (пен. 4:5)
- Германия проиграла Англии – 0:2
- Португалия не прошла Бельгию – 0:1
- Венгрия не вышла из группы
Соперники Украины по группе C
- Нидерланды проиграли Чехии – 0:2
- Австрия проиграла Италии – 1:2 (д. в.)
- Северная Македония не вышла из группы
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Источник — Sport.ua
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