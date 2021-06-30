29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме).
Сборная Украины бурно отпраздновала успех в раздевалке. Победные танцы исполнили хавбек Тарас Степаненко и форвард Роман Яремчук.
ВИДЕО. Победные танцы! Степаненко и Яремчук зажгли в раздевалке
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