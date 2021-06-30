ВИДЕО. Победные танцы! Степаненко и Яремчук зажгли в раздевалке

Сборная Украины переиграла Швецию и бурно отпраздновала успех

  • 30.06.2021 02:59
  • 1958 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Победные танцы! Степаненко и Яремчук зажгли в раздевалке
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме). 

Сборная Украины бурно отпраздновала успех в раздевалке. Победные танцы исполнили хавбек Тарас Степаненко и форвард Роман Яремчук.

ВИДЕО. Победные танцы! Степаненко и Яремчук зажгли в раздевалке

 

 

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Источник — Instagram

(12 голосов)

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Комментарии
    Дмитрий Чёрный
    online
      Дмитрий Чёрный, 30.06.2021 04:21
    0
    А Яремчук здоровый кабан )))
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 30.06.2021 03:25
    0
    Заслужили. Критика после Австрии явно пошла на пользу. Конечно для победы над Англией нужно будет прыгнуть выше головы. Прощу любой результат, главное чтобы бились как сегодня
    Ссылка
    Дмитрий Чёрный
    online
      Дмитрий Чёрный, 30.06.2021 04:21
    0
    А Яремчук здоровый кабан )))
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 30.06.2021 03:25
    0
    Заслужили. Критика после Австрии явно пошла на пользу. Конечно для победы над Англией нужно будет прыгнуть выше головы. Прощу любой результат, главное чтобы бились как сегодня
    Ссылка
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