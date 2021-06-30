Горжусь страной! Зеленский поздравил сборную с выходом в четвертьфинал Евро

Украина переиграла Швецию и на следующей стадии сыграет против Англии

  • 30.06.2021 01:48
  • 1750 просмотров
  • 5 комментариев
Горжусь страной! Зеленский поздравил сборную с выходом в четвертьфинал Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Швецией (2:1) и выходом в четвертьфинал Евро-2020.

«Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата:

Мы болели за вас всей душой!

Мы благодарим вас от всего сердца!

Мы гордимся вами всей страной!

Но какое же большое счастье написать это именно после победы!

И получить возможность написать это еще раз. После 1/4-й. Или после 1/2-й. А может, и после финала Евро! Сегодня не было вас и нас. Сегодня были МЫ. Украина! Команда, которая насчитывает более 40 миллионов. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Команда - Украина!

Которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи! Украина, которая побеждает!!! И все мы прекрасно знаем, что это значит. Только одно. Слава Украине!!!»

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.06.2021 02:38
    +2
    Гордильщик хренов. В Зимбабве вакцинировано в 5 раз больше, чем у нас. Лучше бы своей работой занимался, а не гордился и не сдавал врагам операции по вагнеровцам.
    Напомните кто-нибудь этому гордильщику, что 111 статья не имеет срока давности.
    Ссылка
    Ara Bara
    online
      Ara Bara, 30.06.2021 02:38
    +4
    Ох уже ці наркомани!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.06.2021 02:31
    +4
    Пишаюся, а ще підставляю усьуди в грабую разом зі своїм власником-бороданем
    Ссылка
    Alex Kozak
    online
      Alex Kozak, 30.06.2021 02:25
    +4
    краще б справами пишався
    Ссылка
    Roger
      Roger, 30.06.2021 01:55
    +9
    А вот тобою Вова 43 годика, страна не гордится.
    Ссылка
    Roger
      Roger, 30.06.2021 01:55
    +9
    А вот тобою Вова 43 годика, страна не гордится.
    Ссылка
    Ara Bara
    online
      Ara Bara, 30.06.2021 02:38
    +4
    Ох уже ці наркомани!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.06.2021 02:31
    +4
    Пишаюся, а ще підставляю усьуди в грабую разом зі своїм власником-бороданем
    Ссылка
    Alex Kozak
    online
      Alex Kozak, 30.06.2021 02:25
    +4
    краще б справами пишався
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.06.2021 02:38
    +2
    Гордильщик хренов. В Зимбабве вакцинировано в 5 раз больше, чем у нас. Лучше бы своей работой занимался, а не гордился и не сдавал врагам операции по вагнеровцам.
    Напомните кто-нибудь этому гордильщику, что 111 статья не имеет срока давности.
    Ссылка
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