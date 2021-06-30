Горжусь страной! Зеленский поздравил сборную с выходом в четвертьфинал Евро

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Швецией (2:1) и выходом в четвертьфинал Евро-2020.

«Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата:

Мы болели за вас всей душой!

Мы благодарим вас от всего сердца!

Мы гордимся вами всей страной!

Но какое же большое счастье написать это именно после победы!

И получить возможность написать это еще раз. После 1/4-й. Или после 1/2-й. А может, и после финала Евро! Сегодня не было вас и нас. Сегодня были МЫ. Украина! Команда, которая насчитывает более 40 миллионов. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Команда - Украина!

Которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи! Украина, которая побеждает!!! И все мы прекрасно знаем, что это значит. Только одно. Слава Украине!!!»