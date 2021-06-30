Горжусь страной! Зеленский поздравил сборную с выходом в четвертьфинал Евро

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Швецией (2:1) и выходом в четвертьфинал Евро-2020.
«Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата:
Мы болели за вас всей душой!
Мы благодарим вас от всего сердца!
Мы гордимся вами всей страной!
Но какое же большое счастье написать это именно после победы!
И получить возможность написать это еще раз. После 1/4-й. Или после 1/2-й. А может, и после финала Евро! Сегодня не было вас и нас. Сегодня были МЫ. Украина! Команда, которая насчитывает более 40 миллионов. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Команда - Украина!
Которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи! Украина, которая побеждает!!! И все мы прекрасно знаем, что это значит. Только одно. Слава Украине!!!»
Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена «заруба» в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці! Бєсєдіну – здоров'я. Слава Україні! pic.twitter.com/21LtRqqitA— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2021
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Напомните кто-нибудь этому гордильщику, что 111 статья не имеет срока давности.
Напомните кто-нибудь этому гордильщику, что 111 статья не имеет срока давности.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.