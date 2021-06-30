Николай МАТВИЕНКО: «Эта победа посвящается Беседину»

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал историческую победу в 1/8 финала Евро-2020 над сборной Швеции.

- Что Шевченко говорил в экстра-таймах?

- Мотивировал идти вперед, постоянно звучала фраза, что они устали больше, чем мы. Это заряжало.



- Красная карточка сыграла в нашу пользу?

- Конечно, сыграла. Видел фотографию – это ужас. Это Беседина победа, ему посвящается.