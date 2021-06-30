Николай МАТВИЕНКО: «Эта победа посвящается Беседину»

Защитник сборной Украины – о выходе в 1/4 финала Евро-2020

  • 30.06.2021 01:50
  • 2207 просмотров
  • 2 комментария
Николай МАТВИЕНКО: «Эта победа посвящается Беседину»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал историческую победу в 1/8 финала Евро-2020 над сборной Швеции.

- Что Шевченко говорил в экстра-таймах? 
- Мотивировал идти вперед, постоянно звучала фраза, что они устали больше, чем мы. Это заряжало.
 
- Красная карточка сыграла в нашу пользу?
- Конечно, сыграла. Видел фотографию – это ужас. Это Беседина победа, ему посвящается.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Великий футбол

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 30.06.2021 02:11
    +4
    brighi10, 30.06.2021 02:08
    Коля лучший защитник на этом турнире у сборной.
    А мені й Забарний подобається. Не по рокам грамотний футбол показує. Зрозуміло , що досвіду не вистачає, але в цих хлопців ще все попереду
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 30.06.2021 02:08
    +4
    Коля лучший защитник на этом турнире у сборной.
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 30.06.2021 02:11
    +4
    brighi10, 30.06.2021 02:08
    Коля лучший защитник на этом турнире у сборной.
    А мені й Забарний подобається. Не по рокам грамотний футбол показує. Зрозуміло , що досвіду не вистачає, але в цих хлопців ще все попереду
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 30.06.2021 02:08
    +4
    Коля лучший защитник на этом турнире у сборной.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности