Александр ЗИНЧЕНКО: «После всей критики выходили на матч, как на войну»

Герой матча со Швецией – о выходе в четвертьфинал Евро-2020

  • 30.06.2021 01:33
  • 3592 просмотра
  • 4 комментария
Александр ЗИНЧЕНКО: «После всей критики выходили на матч, как на войну»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал историческую победу в 1/8 финала Евро-2020 над сборной Швеции.
 
- Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали и поддерживают по сей день. Всех тех, кто сумел прийти на стадион, и тех, кто не сумел. Это победа для них и всей страны. Это историческое достижение. Советую всем радоваться. Мы живем один раз, и таких моментов уже может не быть. 
 
Лично мне было сложно настроиться на матч, потому что за первые три игры на команду вылилось очень много критики. На всю команду и в частности на меня. Чувствовал, что могу дать команде больше. Горжусь, что сегодня мы доказали всей Европе и всей стране, что можем достигать поставленных целей.
 
- Какое задание на игру ставил тренер? Ты всего во второй раз сыграл слева в защите в сборной...
- В сборной я привык играть в середине поля, но готов играть там, где меня видит тренер. Тренерский штаб выбрал ту тактику, которая сработала. Мы заслужили эту победу. Задача было сыграть компактно, единым блоком, потому что Швеция организованная команда. Они любят играть вторым темпом, быстро отбирать мяч и контратаковать те пространства, который появляются у соперников.
 
Мы это знали, хорошо подготовились, хотя и дали соперникам создать много моментов у наших ворот. Спасибо Георгию Бущану, он снова выдал великолепную игру. 
 
- За счет чего сегодня победили?
- Выиграли за счет характера и желания, все понимали, сколько критики на нас всех вылилось в первых играх. Смотрели друг другу в глаза и выходили на матч, как на войну. Понимали, что нам нужно добыть исторический результат, и мы это сделали.

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Источник — Великий футбол

(25 голосов)

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Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 30.06.2021 01:53
    +1
    Критиковали тебя по делу, поменьше понтов.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 30.06.2021 01:50
    +6
    Зина сегодня был зверем.
    Надеюсь, все успеют восстановиться к Англии.
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 30.06.2021 01:49
    +4
    Зіна так критика по ділу була, а не тупий хейт ти як вважаєш.
    І кому ти закривав рот коли забив гол? Шведським фанатам, вони ж вроді нічо не казали проти збірної чи власним фанам, які по ділу висказали своє фе
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 30.06.2021 01:42
    +7
    Вывод: нужно вас чаще критиковать. Ну и левый фланг обороны, это там куда тебя наиграл Гвардиола, объективно ты там выглядишь намного лучше и надежней. Куда теперь Миколенко девать, а если попробовать его левым вингером, вот было бы неожиданно, но это не в матче с Англией, конечно.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 30.06.2021 01:42
    +7
    Вывод: нужно вас чаще критиковать. Ну и левый фланг обороны, это там куда тебя наиграл Гвардиола, объективно ты там выглядишь намного лучше и надежней. Куда теперь Миколенко девать, а если попробовать его левым вингером, вот было бы неожиданно, но это не в матче с Англией, конечно.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 30.06.2021 01:50
    +6
    Зина сегодня был зверем.
    Надеюсь, все успеют восстановиться к Англии.
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 30.06.2021 01:49
    +4
    Зіна так критика по ділу була, а не тупий хейт ти як вважаєш.
    І кому ти закривав рот коли забив гол? Шведським фанатам, вони ж вроді нічо не казали проти збірної чи власним фанам, які по ділу висказали своє фе
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 30.06.2021 01:53
    +1
    Критиковали тебя по делу, поменьше понтов.
    Ссылка
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