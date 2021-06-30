Александр ЗИНЧЕНКО: «После всей критики выходили на матч, как на войну»

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал историческую победу в 1/8 финала Евро-2020 над сборной Швеции.



- Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали и поддерживают по сей день. Всех тех, кто сумел прийти на стадион, и тех, кто не сумел. Это победа для них и всей страны. Это историческое достижение. Советую всем радоваться. Мы живем один раз, и таких моментов уже может не быть.



Лично мне было сложно настроиться на матч, потому что за первые три игры на команду вылилось очень много критики. На всю команду и в частности на меня. Чувствовал, что могу дать команде больше. Горжусь, что сегодня мы доказали всей Европе и всей стране, что можем достигать поставленных целей.



- Какое задание на игру ставил тренер? Ты всего во второй раз сыграл слева в защите в сборной...

- В сборной я привык играть в середине поля, но готов играть там, где меня видит тренер. Тренерский штаб выбрал ту тактику, которая сработала. Мы заслужили эту победу. Задача было сыграть компактно, единым блоком, потому что Швеция организованная команда. Они любят играть вторым темпом, быстро отбирать мяч и контратаковать те пространства, который появляются у соперников.



Мы это знали, хорошо подготовились, хотя и дали соперникам создать много моментов у наших ворот. Спасибо Георгию Бущану, он снова выдал великолепную игру.



- За счет чего сегодня победили?

- Выиграли за счет характера и желания, все понимали, сколько критики на нас всех вылилось в первых играх. Смотрели друг другу в глаза и выходили на матч, как на войну. Понимали, что нам нужно добыть исторический результат, и мы это сделали.