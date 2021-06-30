Андрей ШЕВЧЕНКО: «Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины»

Главный тренер национальной сборной – о выходе в 1/4 финала Евро-2020

  • 30.06.2021 01:11
  • 5916 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал исторический выход национальной команды в четвертьфинал чемпионата Европы-2020.
 
- Сегодня решили немного обезопасить наши фланги. Попросили полузащитника работать очень много. Перестроили позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, это не всегда получалось, но я считаю, что команда полностью выполнила мою установку. Мы не спешили, переводили с фланга на фланг. Первый забитый мяч: передача с одного фланга на другой и отличное завершение от Александра Зинченко. В дополнительное время дожали, забили на последних минутах. 
 
- Закономерная победа, вы переиграли шведов?
- Две команды играли очень хорошо, интересный футбол получился, никто не хотел проигрывать. Дотянули до такой драмы... 
 
- Отсутствие Малиновского и появление Зинченко слева в защите – довольно нестандартное решение. 
-  У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда будет играть с первых минут. Знали, кто может ее усилить. Тот план, что мы выбрали – сработал.
 
- Чувствовали поддержку фанатов на стадионе? 
- Благодарен всем, кто пришел нас поддержать. Приехала моя семья, мои дети. Я очень хотел добиться этого результата. Благодарю свою команду за те силы, что они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали. Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду. Это для нас очень важно, мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины.
 
- Следующий матч в Италии, не чужая страна для вас. Какие ощущения?
- Будет тяжелый матч. Знаем, с кем играет. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку, – сказал Шевченко.

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Источник — Великий футбол

(43 голоса)

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Комментарии
    EGOS
    online
      EGOS, 30.06.2021 02:32
    0
    "а НЕ поставлена фігура..."
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 30.06.2021 02:31
    +1
    Алексей Ильин, 30.06.2021 02:12
    З перемогою, Шева! Але, моя думка про тебе як трененра - не змінилася. Розставлено ніби все вірно, але ніякого керування командою на протязі гри. В перший раз зробив більш-менш толкові заміни. Враження таке, що немає цільності - більше хаосу, а гравці у нас непогані. Як символ - так, як тренер - ні!
    +1000
    через одну гру з +- рівним суперником, виграну більше складанням певних обставин до купи, ніж конструктивним тренерським підходом любов АДЕКВАТНОЇ української фан-спільноти не повернути...дай конструктив, підбір гравців, малюнок гри зі слідуючим суперником, результат в кінці кінців, придумай загадку для зб. Англії, доведи, що ти справді тренер, а поставлена фігура для певного спектаклю...всі ж розумні люди, все видно...і саме головне, - підбір гравців зараз дуже якісний. на мій погляд, при грамотному підході з нього можна витиснути набагато більше...а це вже історія, надбання, це безсмертне...
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 30.06.2021 02:12
    +1
    З перемогою, Шева! Але, моя думка про тебе як трененра - не змінилася. Розставлено ніби все вірно, але ніякого керування командою на протязі гри. В перший раз зробив більш-менш толкові заміни. Враження таке, що немає цільності - більше хаосу, а гравці у нас непогані. Як символ - так, як тренер - ні!
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 30.06.2021 02:31
    +1
    Алексей Ильин, 30.06.2021 02:12
    З перемогою, Шева! Але, моя думка про тебе як трененра - не змінилася. Розставлено ніби все вірно, але ніякого керування командою на протязі гри. В перший раз зробив більш-менш толкові заміни. Враження таке, що немає цільності - більше хаосу, а гравці у нас непогані. Як символ - так, як тренер - ні!
    +1000
    через одну гру з +- рівним суперником, виграну більше складанням певних обставин до купи, ніж конструктивним тренерським підходом любов АДЕКВАТНОЇ української фан-спільноти не повернути...дай конструктив, підбір гравців, малюнок гри зі слідуючим суперником, результат в кінці кінців, придумай загадку для зб. Англії, доведи, що ти справді тренер, а поставлена фігура для певного спектаклю...всі ж розумні люди, все видно...і саме головне, - підбір гравців зараз дуже якісний. на мій погляд, при грамотному підході з нього можна витиснути набагато більше...а це вже історія, надбання, це безсмертне...
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 30.06.2021 02:12
    +1
    З перемогою, Шева! Але, моя думка про тебе як трененра - не змінилася. Розставлено ніби все вірно, але ніякого керування командою на протязі гри. В перший раз зробив більш-менш толкові заміни. Враження таке, що немає цільності - більше хаосу, а гравці у нас непогані. Як символ - так, як тренер - ні!
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 30.06.2021 02:32
    0
    "а НЕ поставлена фігура..."
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