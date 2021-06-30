Андрей ШЕВЧЕНКО: «Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал исторический выход национальной команды в четвертьфинал чемпионата Европы-2020.



- Сегодня решили немного обезопасить наши фланги. Попросили полузащитника работать очень много. Перестроили позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, это не всегда получалось, но я считаю, что команда полностью выполнила мою установку. Мы не спешили, переводили с фланга на фланг. Первый забитый мяч: передача с одного фланга на другой и отличное завершение от Александра Зинченко. В дополнительное время дожали, забили на последних минутах.



- Закономерная победа, вы переиграли шведов?

- Две команды играли очень хорошо, интересный футбол получился, никто не хотел проигрывать. Дотянули до такой драмы...



- Отсутствие Малиновского и появление Зинченко слева в защите – довольно нестандартное решение.

- У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда будет играть с первых минут. Знали, кто может ее усилить. Тот план, что мы выбрали – сработал.



- Чувствовали поддержку фанатов на стадионе?

- Благодарен всем, кто пришел нас поддержать. Приехала моя семья, мои дети. Я очень хотел добиться этого результата. Благодарю свою команду за те силы, что они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали. Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду. Это для нас очень важно, мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины.



- Следующий матч в Италии, не чужая страна для вас. Какие ощущения?

- Будет тяжелый матч. Знаем, с кем играет. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку, – сказал Шевченко.