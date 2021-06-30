Побил рекорд Платини. Довбик вошел в историю чемпионатов Европы

Гол Артема Довбика на 121-й минуте (120:37) стал самым поздним победным забитым мячом в истории чемпионатов Европы.
Ранее рекорд принадлежал легендарному французу Мишелю Платини в рамках Евро-1984 в ворота Португалии (118:53).
Также гол Довбика стал вторым самым поздним забитым голом на чемпионатах Европы вообще.
Первенство продолжает держать турок Семих Сентюрк, который забил на 122-й минуте в четвертьфинале Евро-2008 в ворота Хорватии (121:01).
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Источник — Sport.ua
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