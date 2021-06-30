Побил рекорд Платини. Довбик вошел в историю чемпионатов Европы

Артем забил самый поздний победный гол в истории Евро

  • 30.06.2021 00:56
  • 8300 просмотров
  • 3 комментария
Побил рекорд Платини. Довбик вошел в историю чемпионатов Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Гол Артема Довбика на 121-й минуте (120:37) стал самым поздним победным забитым мячом в истории чемпионатов Европы.
 
Ранее рекорд принадлежал легендарному французу Мишелю Платини в рамках Евро-1984 в ворота Португалии (118:53).
 
Также гол Довбика стал вторым самым поздним забитым голом на чемпионатах Европы вообще.
 
Первенство продолжает держать турок Семих Сентюрк, который забил на 122-й минуте в четвертьфинале Евро-2008 в ворота Хорватии (121:01).

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Источник — Sport.ua

(46 голосов)

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Комментарии
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 30.06.2021 01:16
    0
    Включив режим дятла і задовбав всю Швецію ( не тільки збірну) до сліз та соплєй
    Ссылка
    2012 --> 2021, 2:1!
    online
      2012 --> 2021, 2:1!, 30.06.2021 01:04
    +3
    Хоть бы не загордился. Типа, мы - Канада!
    Ссылка
    Олег Жеведь
    online
      Олег Жеведь, 30.06.2021 01:02
    +7
    Рекордик в скарбничку, че б и нет)
    Ссылка
    Олег Жеведь
    online
      Олег Жеведь, 30.06.2021 01:02
    +7
    Рекордик в скарбничку, че б и нет)
    Ссылка
    2012 --> 2021, 2:1!
    online
      2012 --> 2021, 2:1!, 30.06.2021 01:04
    +3
    Хоть бы не загордился. Типа, мы - Канада!
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 30.06.2021 01:16
    0
    Включив режим дятла і задовбав всю Швецію ( не тільки збірну) до сліз та соплєй
    Ссылка
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