Побил рекорд Платини. Довбик вошел в историю чемпионатов Европы

Гол Артема Довбика на 121-й минуте (120:37) стал самым поздним победным забитым мячом в истории чемпионатов Европы.



Ранее рекорд принадлежал легендарному французу Мишелю Платини в рамках Евро-1984 в ворота Португалии (118:53).



Также гол Довбика стал вторым самым поздним забитым голом на чемпионатах Европы вообще.



Первенство продолжает держать турок Семих Сентюрк, который забил на 122-й минуте в четвертьфинале Евро-2008 в ворота Хорватии (121:01).