Очень вовремя. Довбик забил дебютный гол в составе сборной Украины

Артем запомнит этот гол на всю жизнь

  • 30.06.2021 00:42
  • 4122 просмотра
  • 2 комментария
Очень вовремя. Довбик забил дебютный гол в составе сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сборная Украины вырвала победу над Швецией в матче 1/8 финала Евро-2020 (2:1).
 
Победный гол на счету Артема Довбика из «Днепра-1».
 
Отметим, что  Артем впервые отличился в составе «сине-желтых», ранее на его счету была лишь результативная передача.

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Источник — Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 30.06.2021 01:09
    0
    Черкассы рулят!!!)))
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    maxno
    online
      maxno, 30.06.2021 00:57
    +1
    Артём спасибо за гол и победу!!!
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    maxno
    online
      maxno, 30.06.2021 00:57
    +1
    Артём спасибо за гол и победу!!!
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 30.06.2021 01:09
    0
    Черкассы рулят!!!)))
    Ссылка
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