Очень вовремя. Довбик забил дебютный гол в составе сборной Украины

Сборная Украины вырвала победу над Швецией в матче 1/8 финала Евро-2020 (2:1).



Победный гол на счету Артема Довбика из «Днепра-1».



Отметим, что Артем впервые отличился в составе «сине-желтых», ранее на его счету была лишь результативная передача.