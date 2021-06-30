Очень вовремя. Довбик забил дебютный гол в составе сборной Украины

Сборная Украины вырвала победу над Швецией в матче 1/8 финала Евро-2020 (2:1).
Победный гол на счету Артема Довбика из «Днепра-1».
Отметим, что Артем впервые отличился в составе «сине-желтых», ранее на его счету была лишь результативная передача.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.