Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 30 июня

30 июня продолжатся матчи первого круга одиночной сетки на Уимблдоне.
В среду на корты выйдет Элина Свитолина.
Корт №1, первый запуск (15:00)
Элина Свитолина (№5 WTA) [3] – Алисон ван Эйтванк (№57 WTA, Бельгия)
Расписание с других кортов будет известно чуть позже.
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Источник — Sport.ua
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