ВИДЕО. Рикошет от Забарного. Форсберг издалека сравнял счет для Швеции

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 играют сборные Швеции и Украины.
Сборная Украины пропустила гол в раздевалку. Форсберг ударом издалека сравнял счет. Шведам помог рикошет от Забарного.
ГОЛ! 1:1. Форсберг, 43 мин.
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Источник — Sport.ua
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