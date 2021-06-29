Догнал Девича и Кравца. Зинченко забил 7-й гол в составе сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко открыл счет в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.



Для игрока «Манчестер Сити» этот гол стал седьмым в футболке национальной команды.



По этому показателю он догнал Артема Кравца, Марко Девича и Максима Калиниченко.



Команды, которым забивал Зинченко: Румыния, Чехия, Литва, Нигерия, Швейцария, Кипр и Швеция.