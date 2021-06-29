ВИДЕО. Луческу провел вечернюю тренировку с Динамо на сборе в Швейцарии

Игроки подготовились к очередным нагрузкам

  • 29.06.2021 22:38
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ВИДЕО. Луческу провел вечернюю тренировку с Динамо на сборе в Швейцарии
© ФК Динамо Киев

Продолжается второй день подготовки «Динамо» к новому сезону на тренировочном сборе в Швейцарии.

С сегодняшнего дня киевская команда работает в режиме двухразовых тренировок. Перед основной частью вечернего занятия на тренировочном поле близ Женевы футболисты услышали от главного тренера Мирчи Луческу установки, а также план работы. Игроки также хорошо разогрели мышцы подготовившись к очередным нагрузкам.

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Источник — Sport.ua

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