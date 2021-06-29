Защитник Динамо перенес операцию по удалению миндалин

Денис Попов ранее покинул расположение сборной Украины и вернулся в Киев

  • 29.06.2021 20:25
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Защитник Динамо перенес операцию по удалению миндалин
© ФК Динамо. Денис Попов

После матча сборной Украины против Австрии на Евро-2020 защитник «Динамо» Денис Попов покинул расположение команды и вернулся в Киев из-за проблем со здоровьем.

Попов был в заявке «сине-желтых» на первый матч турнира против Нидерландов, но на поле так и не появился. Из-за травмы Денис не попал в заявку на поединки против Северной Македонии и Австрии.

Стало известно, что динамовец был прооперирован, ему удалили миндалины. На данный момент он восстанавливается. Планируется, что Денис присоединится к «Динамо» на втором сборе вместе с остальными сборниками.

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Источник — ФК Динамо Киев

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