Защитник Динамо перенес операцию по удалению миндалин

После матча сборной Украины против Австрии на Евро-2020 защитник «Динамо» Денис Попов покинул расположение команды и вернулся в Киев из-за проблем со здоровьем.

Попов был в заявке «сине-желтых» на первый матч турнира против Нидерландов, но на поле так и не появился. Из-за травмы Денис не попал в заявку на поединки против Северной Македонии и Австрии.

Стало известно, что динамовец был прооперирован, ему удалили миндалины. На данный момент он восстанавливается. Планируется, что Денис присоединится к «Динамо» на втором сборе вместе с остальными сборниками.