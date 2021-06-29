Вукоевич получил от Динамо 10 дней отдыха после Евро-2020

В понедельник, 28 июня, сборная Хорватии завершила выступление на чемпионате Европы-2020.

На групповой стадии «клетчатые» заняли второе место в группе, уступив Англии (0:1), сыграв вничью с Чехией (1:1) и обыграв Шотландию (3:1), и вышли в плей-офф. А вот в 1/8 финала, встречаясь с Испанией, потерпели поражение. Основное время завершилось результативной ничьей - 3:3, а в овертайме подопечные Златко Далича пропустили дважды и прекратили борьбу за награды.

Динамовец Огнен Вукоевич, который был ассистентом главного тренера сборной на Евро-2020, получит время на отдых после турнира и присоединится к «Динамо» на втором сборе, который начнется для «бело-синих» 10 июля.