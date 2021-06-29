ВИДЕО. Стерлинг и Кейн забили по голу. Англия выбивает Германию на Уэмбли

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сошлись сборные Англии и Германии.
Концовка игры оказалась за англичанами. Стерлинг и Кейн забили по голу. Англия выбивает Германию на Уэмбли.
ГОЛ! 1:0. Стерлинг, 75 мин.
ГОЛ! 2:0. Кейн, 86 мин.
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Источник — Sport.ua
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