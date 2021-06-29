Порту. Стаховский завершил борьбу в парном разряде

Украинский теннисист Сергей Стаховский завершил борьбу в парном разряде хардового челленджера в Порту.
В матче первого круга украинец в дуэте с австрийцем Тристаном-Самуэлем Вайссборном проиграл аргентинскому тандему Гвидо Андреоцци / Гильермо Дуран.
Порту. Первый круг
Сергей Стаховский / Тристан-Самуэль Вайссборн – Гвидо Андреоцци / Гильермо Дуран – 4:6, 4:6
Ранее Стаховский выиграл одиночный матч.
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Источник — Sport.ua
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