Стаховский стартовал с победы на челленджере в Португалии

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№242 ATP) стартовал с победы на хардовом челленджере в Порту.
В матче первого круга украинец обыграл Го Соеду из Японии (№174 ATP).
Порту. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Го Соеда (Япония) – 2:6, 6:2, 7:6(5)
Далее по сетке у Стаховского Маттео Виола из Италии (№260 ATP).
Неделю назад Сергей обыграл японца в первом круге квалификации Уимблдона.
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Источник — Sport.ua
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