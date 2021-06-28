Стаховский стартовал с победы на челленджере в Португалии

Сергей снова обыграл Го Соеду из Японии

  • 28.06.2021 20:05
  • 171 просмотр
  • 1 комментарий
Стаховский стартовал с победы на челленджере в Португалии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№242 ATP) стартовал с победы на хардовом челленджере в Порту. 
 
В матче первого круга украинец обыграл Го Соеду из Японии (№174 ATP).
 
Порту. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Го Соеда (Япония) – 2:6, 6:2, 7:6(5)
 
Далее по сетке у Стаховского Маттео Виола из Италии (№260 ATP).

Неделю назад Сергей обыграл японца в первом круге квалификации Уимблдона.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 28.06.2021 20:12
    0
    грав краще японця.но тока з 4 матч-болу виграв
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 28.06.2021 20:12
    0
    грав краще японця.но тока з 4 матч-болу виграв
    Ссылка
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