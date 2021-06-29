Владимир ШАРАН: «Рановато заканчивать тренерскую работу»

Владимир Шаран, который в мае покинул пост главного тренера «Александрии», рассказал о том, планирует ли продолжать тренерскую карьеру:

«Конечно, но это не от меня зависит. Предложения есть. Еще рановато заканчивать тренерскую работу, еще даже полтинника нет. Все нормально, будем работать. Дай бог, чтобы было здоровье и были приглашения.

Названия команд сейчас никто говорить не будет, надо проанализировать свою работу и надеяться, что будут приглашения от других команд».