Владимир ШАРАН: «Рановато заканчивать тренерскую работу»

Экс-тренер «Александрии» - о своем будущем

  • 29.06.2021 19:41
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Владимир ШАРАН: «Рановато заканчивать тренерскую работу»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Владимир Шаран, который в мае покинул пост главного тренера «Александрии», рассказал о том, планирует ли продолжать тренерскую карьеру:

«Конечно, но это не от меня зависит. Предложения есть. Еще рановато заканчивать тренерскую работу, еще даже полтинника нет. Все нормально, будем работать. Дай бог, чтобы было здоровье и были приглашения.

Названия команд сейчас никто говорить не будет, надо проанализировать свою работу и надеяться, что будут приглашения от других команд».

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Источник — Трибуна

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